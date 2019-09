Jeweils um 19 Uhr kommt es zu den Paarungen Teuto Riesenbeck gegen Cheruskia Laggenbeck, Grün-Weiß Lengerich gegen Brukteria Dreierwalde und TGK Tecklenburg gegen die Ibbenbürener SV, um 19.30 Uhr empfängt Eintracht Mettingen den A-Liga-Rivalen Arminia Ibbenbüren .

In Riesenbeck dürfen die Besucher gespannt sein, wie Cheruskia Laggenbeck auf die herbe 1:5-Pleite vom Sonntag gegen den SC Hörstel reagiert, nach der SVC-Trainer Nico Fehlhauer von einem sportlichen „Offenbarungseid“ sprach. In der Tabelle sind die Laggenbecker auf einen Abstiegsplatz gerutscht, es läuft aktuell einfach nicht.

Ganz anders sieht es in Riesenbeck aus, die Teutonen kommen von Woche zu Woche in der Kreisliga A besser in Fahrt und haben sich mittlerweile im oberen Drittel fest etabliert.

Ebenfalls ein Top-Team der Kreisliga A ist der TGK Tecklenburg, der es mit der ISV (Bezirksliga) zu tun hat. Die Kobbos wollen ihre Außenseiterchance nutzen, zumal die Ibbenbürener sich aktuell mit Personalsorgen herumplagen und zudem die 1:2-Ligapleite gegen BW Aasee vom vergangenen Wochenende im Gepäck haben.

Der einzige B-Ligist in den verbleibenden vier Begegnungen ist Grün-Weiß Lengerich. In der Meisterschaft reichte es bislang nur zu einem mageren Saisonerfolg, vieles spricht für einen Erfolg des A-Ligisten aus Dreierwalde. Die Brukterer belegen derzeit Rang vier im Klassement und holten zuletzt beim 0:0 gegen Dörenthe immerhin ein Remis.

Auf Wiedergutmachung aus ist Eintracht Mettingen im Heimspiel gegen Arminia Ibbenbüren. 0:2 hieß es aus Sicht der Eintracht am Sonntag bei Falke Saerbeck, der Rückstand auf Spitzenreiter SC Halen beträgt für einen der Top-Favoriten auf die Meisterschaft bereits sechs Zähler. Die Arminen sind in der Tabelle an Mettingen vorbeigezogen, die Ahmann-Elf tankte beim 5:1-Erfolg in Lengerich viel Selbstvertrauen, muss aber den Ausfall des rotgesperrten Tobias Birke verkraften.