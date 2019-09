TV Lengerich fährt gleich zwei Siege ein

Auf einen ereignis- und erfolgreichen Sonntag blicken die Turnerinnen des TV Lengerich zurück. Mit zwei Mannschaften beim Bezirksliga-Wettkampf für die Nachwuchsturnerinnen in Mettingen und sieben Aktiven beim Münsterland-Pokal für die Kürturnerinnen in Laggenbeck war der Tag organisatorisch eine Herausforderung für die TVL-Turnabteilung, jedoch entschädigten zwei erste, ein zweiter und zwei vierte Plätze für alle Anstrengungen.

Jenna Haudek sorgte mit ihrem Sieg in ihrer Wettkampfklasse für einen grandiosen Start in den Tag. In Laggenbeck gelang ihr der Auftakt an ihrem Lieblingsgerät, dem Stufenbarren, nicht ganz wie geplant: Mit einem etwas hektischen Start gelang die Kippe zu Beginn nur mit einem groben Haltungsfehler. Dies blieb aber ihr einziger Fehler. So nahm sie mit Bestwertungen an drei von vier Geräten als strahlende Siegerin mit einem deutlichen Vorsprung den Pokal in Empfang.

Auch Nathlie Stolz erwischte bei ihrem Sieg in ihrer Wettkampfklasse einen tollen Tag, womit sie nach einer längeren Sommerpause nicht gerechnet hatte. Sie zeigte in ihrer Wettkampfklasse einen souveränen Wettkampf und ließ ihre Konkurrentinnen an drei Geräten hinter sich: vor allem am Balken erzielte sie mit 12,5 Punkten trotz Sturz eine tolle Wertung.

Belegten beim Münsterland-Cup in Laggenbeck die drei Treppchenplätze (von links): Nathalie Stolz, Jenna Haudek und Marlene Mundus.

Zeitgleich im zweiten Durchgang zeigte auch Marlene Mundus, dass sie im Moment in guter Form ist. Mit einem fast fehlerfreien Wettkampf musste sie lediglich Marie Kockmeyer aus Mettingen knapp den Vortritt lassen. Besonders ihr Sprung überzeugte die Kampfrichter: bei ihrer Wertung von 13,55 Punkten gab es kaum Abzüge.

Ebenfalls einen guten Wettkampf zeigte Pippa Hülsmeier im Jahrgang 2007. Dennoch war sie am Ende zutiefst enttäuscht: mit nur einem Zehntel verpasste sie das Treppchen. Ein Missgeschick am Stufenbarren, an dem sie bereits beim zweiten Element mit den Fingern aus dem Riemchen rutschte, sorgte für ärgerliche Punktverluste, auch wenn sie die Übung einigermaßen beendete. Bei der starken Konkurrenz im Münsterland genügt das aber nicht. Darüber tröstete auch die höchste Wertung der Altersklasse am Sprung mit 12,5 Punkten nicht hinweg.

In der gleichen Altersklasse sammelte Carlotta Mahnig erste Erfahrungen in einem Einzelwettkampf im Kürbereich. Trotz einer verkorksten Balkenübung erzielte sie den elften Platz. Im Jahrgang 2006 belegte Giulia-Felie Seyffarth ebenfalls Platz elf, im Jahrgang 2005 erturnte Katharina Kamphues Rang neun.

Dass ein vierter Platz auch Grund zum Feiern sein kann, zeigten die jüngeren TVL-Turnerinnen. Sie gingen in der Bezirksliga 1 (Jahrgang 2010 und jünger) als Viertplatzierte der Hinrunde an den Start und verteidigten diese Platzierung hinter den Mannschaften aus Beckum, Ibbenbüren und Münster. Die im Vergleich sehr junge Mannschaft der Jahrgänge 2011 und 2012 liebäugelte zwischenzeitlich sogar mit einem Treppchenplatz, muss sich dafür jedoch vor allem Schwebebalken noch etwas sicherer präsentieren. Ana Robenz, Malin Krumme, Jill Haudek, Lisann Wiethölter, Hanna Barszcz und Karlotta Gast können stolz auf ihre erste Saison zurückblicken.

Mit insgesamt Platz 14 schlossen Anna Fischer, Melina Avci, Anouk Allanel und Johanna vom Kolken die Saison in der Altersklasse 2008 und jünger ab. Sie mussten den Wettkampf ohne Streichwertung bestreiten und konnten sich so nicht nach vorne verbessern.