Mit dieser Einschätzung war SW Lienen am vergangenen Samstag vielleicht auch nach Tecklenburg gereist und erlebte mit einer 4:6-Niederlage eine böse Überraschung. Den Ausfall von Kapitän Maximilian Warkentin wollte Interimstrainer Julian Lunow nicht als Ausrede für die desolate Abwehrleistung gelten lassen.

Nun will die JSG Tecklenburg/Leeden am Samstag beim Meisterschaftsfavoriten Westfalia Hopsten für einen weiteren Paukenschlag sorgen. Der Nachwuchs von SW Lienen will sich nach dem herben Ausrutscher am Samstag im Spitzenspiel bei der JSG Bevergern/Rodde rehabilitieren und kann sich im Kampf um den Aufstieg keine weiteren Punktverluste leisten. Die Zweitvertretung der JSG Ladbergen/Brochterbeck/Dörenthe will nach der starken kämpferischen Leistung gegen Spitzenreiter JSG Bevergern/Rodde (3:5) am Samstag (16 Uhr) am heimischen Kleeberg gegen Westfalia Hopsten 2 den ersten Saisonsieg feiern.