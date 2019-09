Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück gewann am Dienstagabend ein Testspiel beim Landesligisten Blau-Weiß Lohne mit 7:1. Trainer Daniel Thioune verzichtete auf ein halbes Dutzend Stammspieler und gab Profis mit bislang wenig Einsatzzeit Wettkampfpraxis.

Vor 300 Zuschauern auf gut bespielbarem Rasen teilten sich sechs Spieler die Tore. Nur Benjamin Girth traf zweimal und bereitete einen Treffer vor. Kevin Wolze verwandelte einen Handelfmeter, Niklas Schmidt erzielte ein schönes Freistoßtor, und den Schlusspunkt setzte kurz nach seiner Einwechslung Marc Augé aus der U19 in der 89. Minute. Sebastian Klaas hatte den Torreigen früh eröffnet, außerdem traf Sven Köhler.

Torwart Nils Körber ist doch schwerer verletzt als zunächst angenommen und fehlt dem VfL Osnabrück auch am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den FC St. Pauli.

Der 22-Jährige war vor dreieinhalb Wochen beim 0:1 in Nürnberg nach einer Flugparade ausgewechselt worden; die erste Diagnose lautete „Hüftprellung“. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass sich Körber am Bauchmuskel verletzt hat. Er wird mindestens bis Ende dieser Woche in der medizinischen Abteilung seines Stammvereins Hertha BSC Berlin behandelt. Wann Körber wieder einsatzfähig ist, ist offen. In den letzten beiden Spielen hat Philipp Kühn die Nummer 1 fehlerfrei vertreten.