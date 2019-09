Volleyball: Saisonauftakt in der Damen-Bezirksklasse

Hohne -

Am Wochenende beginnt auch für die Bezirksklassen-Volleyballerinnen des TV Hohne die Spielzeit 2019/2020. Vom verflixten zweiten Jahr nach dem Aufstieg in die Bezirksklasse will im Lager des TV Hohne jedoch keiner etwas wissen.