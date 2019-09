An diesem Wochenende müssen sie schon wieder aufs Parkett. Die zweite Herren-Garnitur hat Heimrecht gegen VfL Wildeshausen und VG Delmenhorst Stenum, die Damenmannschaft reist zu der BTS Neustadt .

Oberliga Frauen

BTS Neustadt – Tebu-Volleys

Verletzungen machen den Tebu-First-Ladies Sorgen. Mannschaftsführerin Marie Heilemann, die sich zum Saisonauftakt in Emlichheim verletzte, wird noch ein paar Wochen fehlen. Unter der Woche mussten dann auch noch Lara Servatius und Karolina Bereza passen, zudem hat Anna Miltrup Probleme mit ihrer Schulter und kann vorerst nur als Libera eingesetzt werden. „Die Vorbereitung auf das Spiel war natürlich nicht optimal, aber wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen“, so der Trainer. Das Bremer Team ist für die Tebus ein mehr oder weniger unbeschriebenes Blatt. Auf Grund der Personalsituation sehen sich die First-Ladies nicht als Favorit. „Wir werden improvisieren müssen“, so lautet die Marschroute aus dem Tebu-Lager.

Oberliga Männer

Tebu-Volleys II – VfL Wildeshausen

Tebu-Volleys II – VG Delmenhorst Stenum

Ihre ersten Heimspiele der Oberliga-Saison trägt der Liga-Neuling Tecklenburger Land Volleys II am Samstag ab 14 Uhr in der Laggenbecker Sporthalle am Burgweg aus. Trainer Zoltan Szilagyi hätte für den Heimspieltag gerne andere personelle Bedingungen gehabt. „Leider gibt es keine Verbesserung bei der Kadersituation“, weist der Coach auf die personellen Engpässe hin. Verhindert sind am Samstag Kapitän Henning Loismann, Robin Brinkmann und Maxim Brieder. Die Jugendspieler Erik Bierbaum, Moritz Borken und Ole Sackermann stocken den Kader auf. Für VfL Wildeshausen, ist es nach dem Aufstieg die zweite Oberliga-Saison. Im Vorjahr reichte es zu Rang fünf. VG Delmenhorst Stenum spielte eine schwache vergangene Saison mit neun Niederlagen und Abstiegskampf. Der Klassenerhalt wurde erst über die Relegation geschafft. Übermächtige Gegner dürften am Samstag nicht auflaufen. Dennoch spricht die personelle Situation eher nicht für die Tebus.