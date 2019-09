Ein erfolgreiches Turnierwochenende durften die Voltigiererinnen des Reit- und Fahrvereins Lengerich auf dem Voltigierturnier in Wettringen erleben. Eine Mannschaft (Team 2) sowie zwei Doppelvoltigiererinnen gingen zum Auftakt auf dem Holzpferd an den Start. Außerdem hatten die Einzelvoltigiererinnen und die 3. Mannschaft die Möglichkeit, ihr Können auf dem Pferd unter Beweis zu stellen.

Mannschaft 2 startete mit dem Thema „Kartenspiel“ gegen deutlich ältere Teilnehmergruppen. Die Voltigiererinnen Maike Trautmann, Henrike Lindemann, Celina Hagemann, Pippa Hülshoff, Kiah Altenhoff, Sofia Hill und Felina Trautmann waren von Trainerin Sarah Kruska gut vorbereitet worden und wurden am Turniertag von ihr begleitet. Die Gruppe erturnte sich mit nur 0,3 Punkten Abstand zum Nächstplatzierten den dritten Platz.

Das junge Geschwisterpaar Maike und Felina Trautmann entführte das Publikum und die Richterin in eine „Unterwasserwelt“ und sicherte sich im Doppelvergleich mit einer atemberaubenden Kür auf dem Holzpferd Platz eins.

Im Einzelvoltigieren gingen dann am Sonntag Lilith Gardlo und Nele Niemeyer und Nell Gardlo auf Pferd Stanley, alias Manni, an den Start. Longiert und trainiert wurden sie von Malisa Benninghoff. Die beiden zehnährigen Mädchen turnten zum ersten Mal ihr Pflichtprogramm im Galopp auf einem Turnier und zeigten bei dieser Premiere einen sehr sauberen Pflichtdurchgang. Anschließend turnten sie ihre Küren im Schritt, die mit einer hohen Schwierigkeit ausgestattet waren und mit sehr guten Noten für die Ausführung belohnt wurden. In einem Starterfeld von sieben Voltigiererinnen, die teilweise wesentlich älter waren, sicherten sich die beiden die Ränge zwei und drei.

Die erst zwölfjährige Nell Gardlo präsentierte sich dank ihrer Turniererfahrung selbstsicher, so dass Sie bei ihrem Pflichtprogramm der Klasse A im Galopp einen guten Eindruck bei der Richterin hinterließ. Ihre Kür, die sie zum ersten Mal im Galopp präsentierte, wurde mit sehr guten Noten für die Schwierigkeit und die Ausführung belohnt, so dass Nell in dieser Prüfung den ersten Platz belegte.

Die 3. Mannschaft bestehend aus Laura Roßocha, Laura Marleen Becker, Marla Sommavilla, Nina Bauer, Lea Peters, Neele Rodenfeld und Felina Trautmann ist ein neu zusammengestelltes Team mit Mädchen im Alter zwischen acht und 15 Jahren. Die Mädchen nehmen regelmäßig an Holzpferdeturnieren teil und zeigten am Wochenende, dass sie auch auf dem Pferd gute Leistungen liefern können. Die Gruppe turnte im Basisbereich im Schritt auf dem Pony Curly. Mit ihnen liefen Trainerin Natalie Arnell und Longenführerin Malisa Benninghoff ein. Sie belegten den dritten Platz mit einer soliden Leistung im Pflichtbereich und einer ordentlichen Kür, die schon einige schwierigere Übungen enthielt.