Gastgeber ist der heimische Sportverein Leopard Lengerich in Zusammenarbeit mit dem internationalen Verband WFMC. „Wir mussten richtig Überzeugungsarbeit leisten, damit der Verband uns das Event auch gab“, sagt Jako Arlaslan von Leopard Lengerich. Schlussendlich hat es geklappt.

Da die Sportler von Leopard Lengerich in dieser Sportart schon zahlreiche Erfolge feiern durften, „sollten sie auch die Chance bekommen, mal zu Hause anzutreten. Seit zehn Jahren haben sie nur auswärts gekämpft“, so Arlaslan. „Leoprad Lengerich ist in aller Welt bekannt.“

Von Leopard Lengerich werden in knapp zwei Monaten drei Kämpfer an den Start gehen. Abnor Zeqa (20) kämpft in der Gewichtsklasse bis 85 kg, Simon Schumann (18) bis 70 kg.. Dritter im Bundes ist Bernhard Heßelmann (52), der im Veteranen-Fight antritt.

Bernhard Heßelmann, Kraftfahrer bei der Spedition Wichmann, ist erst seit 18 Monaten dabei. „Ich hatte immer Rückenschmerzen. Das Training ist mir super bekommen“, sei er mittlerweile schmerzfrei. „Bei Leopard ist es ein Superteam. Da gibt es keine Berührungsängste“, so Heßelmann.

Abnor Zeqa ist schon mit seinen 20 Jahren fast ein alter Hase. „er gehört seit fünf Jahren zu besten seiner Klasse“, sagt sein Coach Arlaslan über hin. „Letzte Jahr wurde er Vizeweltmeister und dieses Jar hat er eigentlich alles gewonnen. Er ist Deutscher Meister, hat die German Open gewonnen.“ Zeqa arbeitet als Speditionskaufmann bei der Firma Fehrenkötter. Der 18-jährige Simon Schumann kämpft in der Klasse bis 70 kg. und ist zur Zeit noch in der Ausbildung bei den Ledder Werkstätten Professionell betreut werden alle Leopard-Kämpfer von Vereinsarzt Dr. Oliver Gaubitz.“, sagt Arlslan..

„Die EM wird ein echtes Highlight“ verspricht Yako Arlaslan, der beim Verband kräftig Überzeugungsarbeit leisten musste, um das Event nach Lengerich zu holen.. In Kürze startet der Vorverkauf für das Event. Eine Karte kostet 15 Euro, VIP-Plätze 60 Euro., Arlaslan hofft am Samstag, 16. November, auf rund 1500 Zuschauer. In der Halle wird ein Kampfring errichtet. 20 Kämpfe werden ab 18 Uhr ausgetragen. Einlass wird schon ab 17 Uhr sein.