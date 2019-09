Auf den VfL Ladbergen wartet eine schwere Aufgabe, wenn sich der SC Halen im Heidedorf vorstellt.

VfL Ladbergen -

SC Halen

„Wir haben gut trainiert, aber jetzt kommt der Gegner der Stunde“, sieht VfL-Trainer Andreas Habben die Favoritenrolle klar an die Gäste vergeben. „Wir haben am Dienstag Gespräche geführt. Allen ist klar, dass wir ein anderes Gesicht zeigen müssen, als zuletzt auf dem Diclenberg.“ Zeil sei es, sich so gut wie möglich aus der Affäre zu ziehen. Bis auf zwei Akteure ist der VfL komplett.

Teuto Riesenbeck -

Ibbenbürener SV 2

Die Ibbenbürener dürfe man keinesfalls unterschätzen, „da fehlt es einfach nur an Kleinigkeiten“, ist sich Teuto-Coach Reinald Wiesch sicher. Das sieht auch Gästetrainer Philipp Hölscher so, der aktuell nicht zu beneiden ist. „Es zehrt schon an den Nerven.“, beschreibt er die vielen bitteren Gegentore in der Schlussphase.