Das Motto lautet also „Nichts zu verlieren, da wir nach wie vor vom Verletzungspech verfolgt werden. Vier langzeitverletzte Spielerinnen und eine Klassenfahrt bedingte Absage sind ein hartes Stück Brot, welches die Mannschaft kompensieren muss“, so die Trainer. „Aber wir werfen alles in die Waagschale, um ein gutes Ergebnis gegen dieses Top-Team zu erzielen.“

Die A-Jugend brennt auf den Heimauftakt gegen den TV Emsdetten . Gleich beim ersten Heimspiel in der Verbandsliga hängen die Trauben für die männliche A sehr hoch, kein geringer als der TV Emsdetten ist am Sonntag um 15 Uhr in der Halle am Ölberg zu Gast.

Die Mannschaft um den wiedergenesenen Nick Wilmer ist sich der Schwierigkeit dieser Aufgabe durchaus bewusst, brennt aber auch auf Wiedergutmachung für das verkorkste Spiel in Billinghausen. Der TVE ist auf dem Papier der turmhohe Favorit, allerdings haben die JSG-Jungs in der Vorbereitung schon so manchen Favoriten und beim JSG-Saisoneröffnungsevent kürzlich den Bundesliganachwuchs aus Nordhorn mit viel Mentalität und Einsatzbereitschaft über weiter strecken geärgert und konnten lange Paroli bieten. Diese Tugenden hat sich die Mannschaft bei dem Vorhaben, dem TV Emsdetten vielleicht doch ein Schnippchen zu schlagen auf die Fahne geheftet und hofft dabei auf zahlreiche Unterstützung von der Tribüne.

Das Trainerteam der JSG gibt sich vor der Partie vorsichtig Optimistisch: „Wir müssen bereit sein in jeder Phase des Spiels mindestens einen Schritt mehr zu machen als der Gegner, clever agieren und in den richtigen Momenten da sein, dann kann etwas gehen. Eins von Zehn Spielen gewinnt man gegen solche Gegner, warum soll das eine nicht am Sonntag sein? Viele anfeuernde Zuschauer würden der Mannschaft natürlich enorm helfen.“