In der vergangenen Saison fuhr der TSV einen deutlichen Heimsieg ein, verlor aber in Münster wiederum selbst deutlich. „Münster ist ein gut eingespieltes Team, das immer wieder junge Spieler hervorbringt“, sagt Ladbergens Trainer Holger Kaiser . „Die spielen auch ein gutes 6:0. Die Spieler auf halblinks und halbrechts sind sehr stark“, so der TSV-Coach weiter. Gegen Münster will der TSV nach dem Auftaktsieg vor Wochenfrist gegen Hamm weiter daran basteln, die Rott-Sporthalle zu einer echten Heimfestung auszubauen.

Gegen Hamm bekamen die jungen Spieler des TSv vom Trainer zunächst komplett das Vertrauen geschenkt, die Routiniers griffen erst später ein. So ließ das Team am Ende nicht wirklich etwas anbrennen. Ähnlich könnte es am Sonntag gegen Münster wieder laufen. Die jungen Spieler sollen erneut die Chance bekommen, sich zu zeigen. „Alle bekommen ihre Einsatzzeiten in den nächsten Wochen“, kündigte Kaiser an.

Während die Ladberger am Sonntagabend personell aus dem Vollen schöpfen können, beklagt Münsters Trainer Andreas Hefltewes den einen oder anderen angeschlagen Akteur.