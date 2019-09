VfL-Trainer Thioune plant gegen FC St. Pauli Wechsel in der Startaufstellung

Das nächste Heimspiel-Highlight des VfL Osnabrück steht vor der Tür: Am Sonntag ab 13.30 Uhr tritt der FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga an der Bremer Brücke an. Trainer Daniel Thioune kündigte auf der Pressekonferenz vor der Partie an, dass es Wechsel in der Startelf im vergleich zur 0:1-Niederlage in Aue geben werde.

„Wir haben, wenn man so will, etwas gutzumachen: In Aue hatte der Gegner zumindest die ersten 45 Minuten deutlich intensiver gespielt und etwas mehr ausgestrahlt, dass er das Spiel gewinnen will. Ähnlich wie übrigens St. Pauli am Montag gegen den HSV“, sagte Thioune und ergänzte: „Wir sind gewarnt: Wenn St. Pauli bei uns das auf den Platz bekommt, was sie im Derby gespielt haben, wird es verdammt schwer.“ Gerade die schnellen Umschaltspieler Ryo Miyaichi und Christian Conteh sowie den aktiven Mats Möller Daehi müsse man im Auge behalten.

Ausgehend von den Erkenntnissen, die Thioune beim Spiel in Aue, in der Trainingswoche und auch beim wechselhaften Testspiel in Lohne mit einer guten ersten und einer schwachen zweiten Halbzeit gesammelt hat, kündigte der Trainer vor der Trainingseinheit am Nachmittag im Stadion an: „Es ist hoch wahrscheinlich, dass wir diesmal nicht dieselbe Startelf wie zuletzt im Punktspiel ins Rennen schicken werden - es wird Jungs geben, die zuletzt in der zweiten Reihe kratzten, aber diesmal ihren Trainingsanzug ausziehen dürfen.“

Welche Wechsel das sind, verriet der Trainer nicht - ausgehend von aktuell 23 Spielern für den 20er-Kader, der am Samstag bestimmt wird, hat der 45-Jährige die Qual der Wahl. Auf Nachfrage deutete der Trainer an, dass Anas Ouahim oder Felix Agu möglicherweise zu den Kandidaten gehören könnten, denen nach vielen Einsätzen zuletzt plus ihren Länderspielreisen zu den Junioren-Nationalteams „vielleicht mal eine Pause ganz gut tun könnte. Vor allem Felix hatte zuletzt viel Platzzeit, die an ihm zehrte“, so Thioune. Allerdings gäbe es durchaus mehr Positionen, auf denen Wechsel infrage kommen könnten.

Fehlen werden Nils Körber (Beckenprellung, weiter zur Behandlung in Berlin - der Keeper wird auch für das Auswärtsspiel in Wiesbaden noch keine Option sein), Lukas Gugganig (soll nächste Woche wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren), Koka Engel (macht kleine Fortschritte in der Reha, kann aber noch nicht auf den Platz), Adam Susac (Leistenprobleme, die sich nach dem Spiel in Lohne verschlimmert haben und nun per MRT untersucht werden), Maurice Trapp und Simon Haubrock (beide Reha). Manuel Farrona Pulido soll dagegen heute wieder ins Training einsteigen.

„In Aue haben wir nicht das Gesicht gezeigt, für das der VfL steht“, sagte Linksverteidiger Kevin Wolze, der zugab, im Erzgebirge selbst nicht das beste Spiel abgeliefert zu haben. „Jetzt versuche ich im Heimspiel, wieder meine Qualitäten einzubringen. Es ist immer ein gutes Gefühl, zu Hause anzutreten.“

St. Pauli-Coach Jos Luhukay zeigt großen Respekt vor den Lila-Weißen: „Der VfL Osnabrück ist in der Liga gut angekommen. Sie haben die Euphorie mitgenommen und gerade die Heimspiele sehr positiv bestritten. Es wird kein leichtes Spiel. Es ist aber auch nicht mit dem Spiel gegen den HSV am Montag zu vergleichen. Der Druck und die Anspannung waren am Montag unvergleichbar größer.“

So könnten sie spielen:

VfL Osnabrück: Kühn – Ajdini, Heyer, van Aken, Wolze – Taffertshofer, Blacha – Heider, Schmidt, Amenyido – Girth

Nicht im Kader: Körber (Hüftprellung), Susac (Leistenprobleme), Gugganig (Außenbandriss Sprunggelenk), Engel (Schien- und Wadenbeinbruch), Trapp (Rückenbeschwerden), Haubrock (Fußgelenksverletzung). Riemann, Beckemeyer.

FC St. Pauli : Himmelmann – Ohlsson, Östigard, Lawrence, Buballa – Becker, Knoll – Miyaichi, Möller Daehli, Conteh – Diamatakos

Anstoß: Sonntag, 13.30 Uhr Bremer Brücke

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)

Nächstes VfL-Spiel: Freitag, 27. September 18.30 Uhr) beim SV Wehen Wiesbaden.