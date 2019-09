4:0: SF Lotte zerlegt SV Lippstadt

So will man sie sehen, die Sportfreunde Lotte. Mit jugendlichem Charme und einfachen, schnellen Spielzügen zerlegten sie am Samstagnachmittag den SV Lippstadt förmlich, einen Gegner, den Trainer Ismail Atalan zuvor „auf Augenhöhe“ gesehen hatte. Nach einer absolut überzeugenden ersten Halbzeit und einer 3:0-Führung, ließen es die Sportfreunde nach dem Seitenwechsel ruhiger angehen. So traf nur noch der eingewechselte Jules Reimerink zum 4:0-Endstand.

Bei den in rot-schwarz gekleideten Gästen ging gar nichts. Sie hätten auch grün tragen können wie am Donnerstag Borussia Mönchengladbach in der Europa-League gegen Wolfsberg. Wie der Bundesligist waren auch die Ostwestfalen völlig neben der Spur. Lotte war haushoch überlegen. Was man ihnen vorwerfen kann, ist die Vielzahl an vergebenen Chancen, und dass sie die Partie nach dem Seitenwechsel nicht mehr so schwungvoll weitergeführt haben.

Wie erwartet kehrte Stammkeeper Alexander Eiban nach überstandener Gehirnerschütterung und Virusinfektion für Jhonny Peitzmeier zwischen die Pfosten zurück. Überraschend rückte Leon Demaj, der seinen Innenbandriss im Knie auskuriert hatte, für Jaroslaw Lindner in die Startformation.

Das 1:0 markierte Marcell Sobotta schon in der siebten Minute. Foto: Frank Diederich

Was die Sportfreunde dann in den ersten 45 Minuten boten, war nahezu Fußball wie aus dem Lehrbuch. Nach sehenswerten Treffern von Marcell Sobotta, Alexander Langlitz und Kevin Freiberger hieß es 3:0 zur Pause. Einziges Manko bis dahin war die mangelnde Chancenverwertung. Eigentlich hätte die Führung höher sein müssen. Was machte SV Lippstadt? Von einer kläglich vergebenen Möglichkeit von Finn Heiserholt abgesehen war rein gar nichts von den Ostwestfalen zu sehen. Ja, sie wurden von den vom Anpfiff weg forsch auftretenden Sportfreunden förmlich überrannt. 5:0 nach Ecken hieß es bereits nach 22 Minuten.

Mit dem Schachzug, Erhan Yilmaz als einziger Spitze aufzubieten, der die Bälle vorne festmachen und weiterleiten sollte, lag Ismail Atalan goldrichtig. Mit einem kompakten Mittelfeld, hohem Pressing und starkem Kampf gegen den Ball, zog Lotte den Gästen sofort den Zahn. Zudem schalteten sie, wie von Atalan gefordert, blitzschnell um. So kreierten die Hausherren eine Chance nach der anderen. Schon früh war ein blockübergreifender Support zu vernehmen. Wann hat es das zuletzt in Lotte gegeben?

Nach einem blitzsauberen Angriff über Gianluca Przondziono und Kevin Freiberger vollendete Marcell Sobotta zum frühen 1:0 (7.). Danach verpassten Yilmaz und Freiberger in aussichtsreicher Position. Eine kurze Schwächephase in der Folge überstanden die Sportfreunde gut. So erhöhte Alexander Langlitz wie schon beim Pokalsieg in Delbrück per direkt verwandeltem Freistoß auf 2:0 (42.). Als dann alles auf den Halbzeitpfiff des nicht immer sicher leitenden Referees Patrick Holz aus Münster wartete, zeigte Lotte noch einen Konter wie aus dem Bilderbuch. Vom eigenen Strafraum schlug Tim Möller einen harten Pass in den Lauf von Sobotta. Der passte in die Mitte zum mitgelaufenen Freiberger, der auf 3:0 erhöhte. Damit gingen 45 erste Minuten zu Ende, wie man sie in Lotte lange nicht mehr gesehen hat.

Wie wenig einverstanden Lippstadts Trainer Felix Bechtold mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden war, demonstrierte er mit gleich drei Auswechslungen in der Halbzeit. Die hatten jedcoh nicht den gewünschten Effekt, Lotte blieb klar überlegen, bei Lippstadt lief weiterhin nichts zusammen. Die Sportfreunde spielten allerdings nicht mehr so konsequent wie vor der Pause. Da zudem die Chancenverwertung zu wünschen übrig blieb, fiel nur noch ein Treffer, den Jules Reimerink nach Vorlage von Jaroslaw Lindner kurz vor dem Ende erzielte. Beide Spieler waren kurz zuvor eingewechselt worden.

SF Lotte : Eiban - Langlitz, T. Möller, Lisnic (56. Kolgeci), Gmeiner - Ti. Brauer, Przondziono - Sobotta (78. Jagupov), Demaj (70. Lindner), Freiberger (76. Reimerink) - Yilmaz.

SV Lippstadt : Balkenhoff - Matriciani, Heiserholt, Steringer, N. Köhler - Liehr, Arenz - Hoffmeier (46. Sezer), T. Harder (46. Henneke) , Gucciardo (46. Maiella) - Albrecht (67. Schindler)

Tore : 1:0 Sobotta (7.), 2:0 Langlitz (42.), 3:0 Freiberger (45.), 4:0 Reimerink (87.). - Schiedsrichter: Patrick Holz (Münster). - Gelbe Karten : Przondziono, Brauer - Harder, Hoffmeier, Steringer. - Zuschauer : 874 (77 aus Lippstadt).

Nächstes SFL-Spiel: Dienstag, 19.30 Uhr, beim Bonner SC