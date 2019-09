Sonntagabend, kurz nach 19 Uhr: Die zahlreichen Fans des TSV Ladbergen machen noch ein letztes Mal richtig Alarm. Dann ist Schluss – Sieg für die Ladberger. Nach dem Auftakterfolg schicken die Mannen von Co-Trainer Patrick Schröer den SC Münster 08 mit 23:19 (9:11) nach Hause. An den Anblick applaudierender Fans in der eigenen Halle will sich der TSV gewöhnen wollen.

Der Weg zum erneuten Sieg war allerdings keinesfalls einfacher Natur. Bereits im Vorfeld hatte sich Andreas Helftewes, Trainer des SC Münster 08, auf ein „ruppiges und unangenehmes Spiel“ eingestellt. Seine Vorahnungen bewahrheiteten sich - allerdings erst in der zweiten Hälfte: Körperlich und mit großem Siegeswillen suchten die TSV-ler ihr Glück in der Offensive. Besonders Leon Ludwig gab SC-Keeper Lukas Boden kaum eine Chance: Zehn Treffer. Drei davon sicher verwandelte Siebenmeter. Patrick Schröer, der Trainer Holger Kaiser (war im Urlaub) an der Seitenlinie vertreten hatte, fand nach Abpfiff deutlich lobende Worte: „Leon hat die Dinger heute richtig gut weggemacht.“ Und hinten? Da konnte sich der TSV erneut auf Dustin Mechelhoff im Tor verlassen. Schröer: „Das war heute eine Spitzenleistung von beiden. Dustin hat uns den Sieg gerettet.“ Zwei echte Teufelskerle eben.

Zwei, die auch vom Gegenüber Lob einheimsen konnten. SC-Trainer Helftewes: „Ladbergen kann sich mit diesem Keeper wirklich glücklich schätzen.“ Er sah ein ausgeglichenes Spiel - eine „ärgerliche Niederlage“: „Wenn wir die vier guten Chancen machen, dann gewinnen wir hier. Ich kann meiner Mannschaft heute keinen Vorwurf machen.“ Mangelnde Chancenverwertung schien dennoch einer der Punkte zu sein, die nach dem Spiel zum Thema werden konnten. Nach einem Time-Out (41.) erzielten die Münsteraner neun Minuten lang kein Tor. Besonders zwei Zeitstrafen brachten den SC aus dem Konzept: Fehlende Struktur im Aufbau und mangelnde Chancenverwertung brachen den Gästen am Ende das Genick.

Die Münsteraner Halbzeitführung war zu diesem Zeitpunkt längst Geschichte. Erstmals in Führung gingen die Gastgeber in Minute 40: Verantwortlich natürlich Leon Ludwig. Neben ihm traf Robin Dellbrügge acht Mal – sieben Treffer in den letzten 30 Minuten. Schröer: „Wir haben mit der Hereinnahme von Robin und Jannik Meyer viel Tempo und Präsenz ins Spiel bekommen. Außerdem konnten wir so unsere rechte Seite deutlich stärken.“ Der Trainer sah dazu eine gute Abwehrleistung, merkte aber auch die Fehler der ersten Hälfte an: „Wir haben die erste Hälfte etwas verschlafen, da hätten wir mehr Treffer machen müssen.“

Und so können die Ladberger weiterklatschen – Sonntagabend in der Rott-Halle. Daran könnten sie sich gewöhnen.