In der vierten Minute wehrte Westfalias Torhüter Florian Brönstrup einen Schuss zunächst abwehren, im Nachschuss drückte Helge Przijbijlski das Leder zur 1:0-Führung über die Torlinie.

Die Gastgeber kamen aber zurück und egalisierten den Rückstand in der 19. Minute. Nach einem Dribbling setzte Patrick Thieme-Hack Kjell Barkhau in Szene, der zum 1:1 vollendete. Drei Minuten später rettete Westerkappelns Abwehrspieler Mica Kerl in höchster Not auf der Torlinie. In der 29. Minute konnte Keit Schimke einen Velper Abspielfehler nicht verwerten.

Kreisliga-B-Ortsderby Westfalia Westerkappeln - SC VelpeSüd 3:1 1/15 Foto: Jörg Wahlbrink

Foto: Jörg Wahlbrink

Foto: Jörg Wahlbrink

Foto: Jörg Wahlbrink

Foto: Jörg Wahlbrink

Foto: Jörg Wahlbrink

Foto: Jörg Wahlbrink

Foto: Jörg Wahlbrink

Foto: Jörg Wahlbrink

Foto: Jörg Wahlbrink

Foto: Jörg Wahlbrink

Foto: Jörg Wahlbrink

Foto: Jörg Wahlbrink

Foto: Jörg Wahlbrink

Foto: Jörg Wahlbrink

In einer ausgeglichenen zweiten Spielhälfte hatten die Platzherren einige gute Umschaltmomente, aus der sie aber kein Kapital schlugen. Die Velper rannten sich an der kompakten Westerkappelner Abwehrreihe immer wieder fest und wirkten nur bei einigen Standards gefährlich. Als sich die Kontrahenten schon auf ein gerechtes Unentschieden eingestellt hatten, kam Westerkappelns Angreifer Dennis Dauwe nach einem Alleingang in der letzten Minute elfmeterreif zu Fall. Den Strafstoß verwandelte Anton Klevno sicher zum umjubelten Führungstreffer. In der zweiten Minute der Nachspielzeit fischte Velpes Torhüter Christian Schemme einen fulminanten Schuss von Jonas Timmermann aus dem Winkel. Im direkten Anschluss vollendete der A-Jugendliche Bastian Dölemeyer auf Querpass von Dennis Dauwe zum 3:1-Endstand. „Ein Unentschieden wäre vom Spielverlauf sicher gerechter gewesen“, meinte Westerkappelns Co-Trainer Nico Engelhardt.

Tore: 0:1 Przijbijlski (4.), 1:1 Barkhau (19.), 2:1 Klevno (Foulelfmeter/90.), 3:1 Dölemeyer (90.+2).