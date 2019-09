Preußen Lengerich kam gegen den TuS Recke über ein mageres 0:0 nicht hinaus.

JSG Steinbeck/Uffeln - Falke Saerbeck 2:2

In einem kampfbetonten Kellerderby mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten trennten sich die Kontrahenten leistungsgerecht 2:2. Vor der Pause hatten die Falken ein Übergewicht. Dennoch gingen die Gastgeber durch Marlon Verkamp auf Vorarbeit von Robin Bücker in Führung (12.). Für den Ausgleich sorgte Frederik Völkl in der 16. Minute und für die Saerbecker Führung Miklas Richter (28.). Nach dem Wechsel kamen die Platzherren besser ins Spiel. Für den Ausgleich sorgte Robin Bücker zwei Minuten vor dem Abpfiff.

Preußen Lengerich - TuS Recke 0:0

Die Recker verpassten aufgrund einer Vielzahl vergebener Chancen einen Sieg. Der SC Preußen wirkte im Angriff ideenlos. Nach der Pause hielt Lengerichs Torhüter Abdoul Midiyawa die Null mit einigen Glanzparaden fest. Gegen den Lattentreffer von Noah Niemann in der letzten Minute wäre er aber machtlos gewesen.

JSG Büren/Halen/Piesberg - JSG Westerkappeln/Velpe 3:1

Die Gäste zeigten vor der Pause eine kompakte Abwehrleistung und ließen wenig anbrennen. Der Neuling kam druckvoll aus der Halbzeitpause und wirkte zielstrebiger. Noel Casas brachte die Platzherren nach einer flachen Hereingabe von Leon Hörnschemeyer in Führung (55.). In der 65. Minute erhöhte Jannic Vossgröne mit einem Lupfer auf 2:0. Für das 3:0 sorgte Kevin Greenall in der 80. Minute auf Vorarbeit von Silas Hörnschemeyer. Mit der ersten Torchance verkürzte Nils Mindrup in der 86. Minute auf 3:1.

Arminia Ibbenbüren - JSG Ladbergen/Brochterbeck/Dörenthe 6:0

Die 90 Minuten verliefen fast ausschließlich in eine Richtung. Dabei trugen sich sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein. Für die 4:0-Pausenführung sorgten Arne Rohlmann (4.), Steffen Meyer (24.), Mathis Breher (32.), und Calvin Nowak (37.). Nach dem Wechsel stellten Patrick Winter (47.) und Leon Schmidt (80.) den 6:0-Endstand sicher.

Cheruskia Laggenbeck - Teuto Riesenbeck 3:5

Die Laggenbecker begannen gut und gingen in der 15. Minute durch Luca Bajorath in Führung. Das Spiel kippte mit dem Ausgleich in der 23. Minute nach einem Freistoß durch Labinot Malisheva. In der 35. Minute brachte Malisheva die Gäste per Handelfmeter in Führung und erhöhte in der 43. Minute nach einem Konter auf 3:1. Nach der Pause baute Malisheva den Vorsprung nach einem weiteren Konterangriff in der 72. Minute auf 4:1 aus. Im Anschluss sorgten Hadi Shehab und Joel Manchen mit einem Doppelschlag (77., 78.) wieder für Spannung. Mit seinem vierten Treffer machte Malishiva in der Nachspielzeit alles klar.

SW Esch - Eintracht Mettingen 1:3

Die Mettinger bestimmten das Spiel und vergaben viele gute Torchancen. Für die Gäste-Führung sorgte Lukas Fuchs (9.). In der 21. Minute verhinderte Mettingens Torhüter Sönke Berkermann den Ausgleich. Die Mettinger 2:0-Führung durch Lukas Fuchs (63.) per Freistoß war verdient. Schon vier Minute erhöhte Levin Damer nach einer flachen Hereingabe von Jan-Niklas Misch auf 3:0. In der 75. Minute verkürzte Jonas Inderwisch nur noch auf 3:1.