Endspielteilnehmer werden ermittelt

Mit den C- und D-Junioren der SF Lotte , D-Junioren von Westfalia Hopsten, D-Mädchen von Teuto Riesenbeck sowie C- und D-Juniorinnen der DJK Arminia Ibbenbüren haben sich schon sechs Teams für die Endspiele in Saerbeck qualifiziert.

In vier der sieben Altersklassen wird es auf jeden Fall einen neuen Titelträger geben, denn die A-Junioren von Eintracht Mettingen, C- und D- Junioren der Ibbenbürener SV sowie C-Mädchen des TuS Recke mussten schon im Vorfeld die Segel streichen. Die Lengericher Preußen haben mit den A- und C-Junioren sowie B- und C-Mädchen noch vier heiße Eisen im Feuer. In den acht Halbfinals treffen in dieser Woche 16 Top-Teams aufeinander.

Die Halbfinalspiele der A-Junioren stehen im Blickpunkt. Mit Preußen Lengerich und SF Lotte treffen am Mittwoch (19.30 Uhr) im Stadion an der Münsterstraße zwei namhafte Vereine aufeinander. Als Bezirksligist ist SF Lotte favorisiert. Die SF Lotte sicherten sich zuletzt 2011 den Kreispokalsieg, der letzte Titelgewinn der Lengericher Preußen liegt in diesem Wettbewerb schon 23 Jahre zurück. Am Mittwochabend (19 Uhr) will die ISV die Chance auf den 17. Titelgewinn beim TuS Recke wahren und der Favoritenstellung als Bezirksligist beim Kreisligisten gerecht werden.

Bei den B-Junioren sind alle drei Bezirksligisten im Semifinale noch im Rennen. Im Top-Spiel zwischen Titelverteidiger Eintracht Mettingen und der ISV muss sich am Mittwoch (19 Uhr) ein Bezirksligist aus dem Wettbewerb verabschieden. Die DJK Arminia Ibbenbüren ist am Mittwoch (19 Uhr) beim Kreisligisten Teuto Riesenbeck klarer Favorit. Die C-Junioren von Falke Saerbeck wollen gegen Bezirksligist Preußen Lengerich für eine Überraschung sorgen und dann am Endspielort am 3. Oktober gegen SF Lotte den Heimvorteil genießen.

Das Finale der D-Junioren ist schon komplett. Westfalia Hopsten (3:1 gegen Falke Saerbeck) und SF Lotte (4:1 gegen JSG Steinbeck/Uffeln) hatten sich schon in der vergangenen Woche die Endspielteilnahme gesichert. Die B-Mädchen des SC Preußen Lengerich haben gegen den Bezirksligisten Westfalia Hopsten gute Chancen und wollen nach 2015 wieder ins Pokalfinale einziehen. Eintracht Mettingen ist gegen den Westfalenligisten TuS Recke krasser Außenseiter.

Den C-Mädchen des SC Preußen Lengerich werden gegen Falke Saerbeck gute Chancen auf die erneute Endspielteilnahme eingeräumt. Arminia Ibbenbüren hatte sich bereits in der vergangenen Woche durch einen 3:0-Sieg gegen Eintracht Mettingen für das Endspiel qualifiziert. Auch bei den D-Mädchen steht die Endspielpaarung fest. Teuto Riesenbeck will sich am 3. Oktober für die im letztjährigen Finale erlittene 1:3-Niederlage gegen Arminia Ibbenbüren revanchieren.

Junioren-Kreispokal

Halbfinale

A-Junioren

Preußen Lengerich – SF Lotte(Mi., 19.30 Uhr)

TuS Recke – Ibbenbürener SV(Mi., 19 Uhr)

B-Junioren

Eintracht Mettingen – Ibbenbürener SV

Teuto Riesenbeck – A. Ibbenbüren (beide Mi., 19 Uhr)

C-Junioren

SF Lotte – Ibbenbürener SV2:0

Falke Saerbeck – Pr. Lengerich(Mi., 18 Uhr)

D-Junioren

JSG Steinbeck/Uffeln – SF Lotte1:4

Westfalia Hopsten – Falke Saerbeck3:1

B-Mädchen

Preußen Lengerich – Westfalia Hopsten

Eintr. Mettingen – TuS Recke(beide Mi., 19 Uhr)

C-Mädchen

Arminia Ibbenbüren – Eintracht Mettingen3:0

Pr. Lengerich – Falke Saerbeck(Mi., 18 Uhr)

Finale am 3. Oktober

D-Junioren

Westfalia Hopsten – SF Lotte

D-Mädchen

Arm. Ibbenbüren – Teuto Riesenbeck