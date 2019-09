Das 5:2 gegen Leeden war der siebte Sieg in Folge. Auf Platz schob sich der BSV Brochterbeck (3:2 gegen Saerbeck 2) vor. Aufsteiger GW Lengerich feierte beim 2:1 gegen Mettingen 3 seinen zweiten Saisonsieg.

Kreisliga B2

Teuto Riesenbeck 2 - BSV Leeden-Ledde 5:2

Zur Pause (3:0) hatte Teutos Reserve schon für klare Verhältnisse gesorgt. Doch Leeden gab sich noch nicht geschlagen, sondern verkürzte noch auf 2:3 bis zur 69. Minute. Dann wurde Teuto wieder wach und fuhr noch einen klaren Sieg ein.

Tore : 1:0 Klostermann (23.), 2:0 Abelmann (24.), 3:0 Plake (38.), 3:1 Grothe (54.), 3:2 Ullmann (69.), 4:2 Klostermann (90.), 5:2 Gremme (90.+3).

VfL Ladbergen 2 - SF Lotte U23 2:2

Die Gäste vom Autobahnkreuz hätten schon nach zehn Minuten 2:0 führen müssen, stattdessen gelang Telljohann für den VfL nach knapp 20 Minuten der Führungstreffer. Kleingünther erzielte nach gut einer halben Stunde aus kurzer Distanz der Ausgleich zum 1:1-Pausenstand. Alexander Meyer brachte Lotte kurz nach Wiederanstoß in Führung. In der 62. Minjte gelang Telljohann mit seinem zweiten Treffer, diesmal per Foulelfmeter, der nicht unverdiente Ausgleich.

Tore : 1:0 Telljohann (19.), 1:1 Kleingünther (33.), 1:2 Meyer (51.), 2:2 Teckenbrock (62., FE).

BSV Brochterbeck - Falke Saerbeck 2 3:2

Den Sieg musste sich der BSV schwer erkämpfen – aber Hauptsache gewonnen. Nach 0:1-Rückstand gelang Hoge nach 36 Minuten der Ausgleich. Im zweiten Durchgang verhalf ein Eigentor der Saerbecker dem BSV zur Führung, die aber nicht lange Bestand haben sollte. Mit seinem zweiten Tor machte aber Hoge zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den Sieg noch perfekt. Drei Punkte blieben somit auf dem Kleeberg.

Tore : 0:1 Hamelmann (17.), 1:1 Hoge (36.), 2:1 Wessler (65., Eigentor), 2:2 Tirp (70.), 3:2 Hoge (88.)

GW Lengerich - Eintr. Mettingen 3 2:1

Die Gäste aus Mettingen erwischten den besseren Start. Lampe erzielte in Minute 23 die Führung für die Eintracht. Dabei blieb es bis zum Gang in die Kabinen. Gleich nach Wiederbeginn sorgte Piepmeier mit seinem Ausgleichstreffer für grün-weißen Jubel. Nur sechs Minuten später gelang Blömler sogar die Führung in der Schlussphase sahen zwei Mettinger die Rote sowie Gelb-Rote Karte. Lengerich konnte aus der Überzahl aber kein weiteres Kapital schlagen. Aber es reichte zum zweiten Saisonsieg.

Tore : 0:1 Lampe (23.), 1:1 Piepmeier (46.), 2:1 Blömker (52.).