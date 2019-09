VfL Osnabrück kann mit 1:1 gegen St. Pauli leben

Vier Änderungen in der Startelf bei einem Pflichtspiel – das gab es beim VfL Osnabrück in dieser Saison noch nie. Wer sich die Frage stellt, ob die personellen Wechsel aufgegangen sind, kommt wie bei der Einordnung des Resultats am Sonntag gegen den FC St. Pauli (1:1) zu einer zwiespältigen Erkenntnis: Gescheitert sind die Maßnahmen keinesfalls, aber der durchschlagende Erfolg ist auch ausgeblieben.

Am ehesten symbolisiert dies vielleicht Benjamin Girths Drehschuss: Es musste schnell gehen nach der Kopfball-Vorlage von Ulrich Taffertshofer im Strafraum – und der 27-Jährige lieferte mit einer schnellen Drehung plus Direktabnahme per Volleyschuss, die aber direkt in den Armen von St.-Pauli-Keeper Robin Himmelmann landete. „Genau das sind eigentlich meine Aktionen. Diesmal hatte ich das Glück nicht auf meiner Seite“, sagte der Stürmer, der erstmals seit dem zweiten Spieltag wieder in der Startelf stand, viel unterwegs war, aber auch mehrere Chancen liegen ließ.

„Den Punkt müssen wir so mitnehmen: Mit der Leistung war wohl auch nicht viel mehr

Sebastian Klaas.

drin, weil uns vorn der letzte Punch gefehlt hat“, gab Sebastian Klaas zu. Das VfL-Eigengewächs war Teil einiger aussichtsreicher Kombinationen in der ersten Halbzeit, wurde aber auch mehrmals bei Schussversuchen abgeblockt. „St. Pauli hat ein Super-Umschaltspiel – da mussten wir immer ein Auge drauf haben“, erklärte der 21-Jährige, warum ein Sturmlauf ohne nennenswerte Absicherung keine Option war gegen die Kiezkicker. Seinen ersten Startelf-Einsatz seit dem 12. Mai 2018 kommentierte Klaas so: „Es geht aufwärts bei mir. Ich probiere, mich weiter zu empfehlen.“

Das hat auch Rechtsverteidiger Bashkim Ajdini zuletzt nach überstandenen Adduktorenproblemen gemacht. „Es war ein schönes Gefühl, nach so langer Zeit wieder an der Bremer Brücke aufzulaufen – und vor ausverkauftem Haus“, so der Rechtsverteidiger, der die Chance auf das 2:0 liegen ließ, als er den Ball nach einer starken Finte direkt nahm und aus Nahdistanz an den Pfosten setzte. „Etwas zu genau gezielt“, sagte der 26-Jährige, der seine Qualitäten gerade im Offensivspiel aufblitzen ließ – wobei man ihm stellenweise schon die noch fehlende Wettkampfpraxis anmerkte.

Die Chance auf das Siegtor hatte auch Startelf-Rückkehrer Etienne Amenyido. Ob er, wenn er die scharfe Vorlage von Marcos Alvarez auf den langen Pfosten noch einmal bekäme, mit dem Kopf zum Ball gehen würde? „Zu 100 Prozent. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der nach dem Aufsetzen so hoch springt“, sagte der flinke Dribbler, der mit dem langen Bein vergeblich versucht hatte, das Spielgerät zu erreichen. „Es ist ärgerlich, dass wir den Sieg so ein bisschen aus der Hand gegeben haben in der Phase vor und nach dem Ausgleich. Da dürfen wir nicht so klein beigeben – wir müssen über 90 Minuten konstanter auftreten“, sagte der 21-Jährige.

Das kann als Auftrag herhalten für das Aufsteigerduell beim Tabellenletzten SV Wehen Wiesbaden am Freitag. „Die werden alles versuchen, um ihre miserable Bilanz zu korrigieren – da müssen wir zu jeder Zeit dagegenhalten“, sagt David Blacha vor dem Auftritt bei seinem Ex-Verein.