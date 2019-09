Zufriedene Gesichter gab es zuhauf zu sehen, am Samstagnachmittag im Sportpark am Autobahnkreuz. Schließlich hatten die Sportfreunde Lotte gegen den SV Lippstadt richtig gut ausgesehen und völlig verdient mit 4:0 gewonnen. Das war nach dem 1:0 im Februar gegen Preußen Münster in der 3. Liga und dem 1:0 im August gegen VfB Homberg erst der dritte Heimsieg in diesem Jahr. Dafür ein richtig überzeugender. Darauf lässt sich aufbauen. Und das möglichst schon am heutigen Dienstag. Da ist Lotte ab 19.30 Uhr zu Gast beim Bonner SC .

Einer war besonders gut zufrieden, Leon Demaj . Der 21-Jährige feierte sein Startelf-Debüt, nachdem er sich in der Vorbereitung einen Innenbandriss im Knie zugezogen hatte. Zwar gelang dem 21-Jährigen kein Tor, der Mittelfeldspieler riss aber sofort das Spiel an sich. „Die Verletzung war ein Schlag ins Gesicht, wenn ich ehrlich bin. Aber das passiert im Fußball, und dann muss man sich zurückkämpfen. Das habe ich in den vergangenen Wochen gemacht“, sagte Demaj. Dass er der Mannschaft helfen kann, hat er gegen Lippstadt gezeigt. Das sieht auch Trainer Ismail Atalan so: „Leon ist ein Straßenfußballer. Es würde mich nicht wundern, wenn er zum Schiedsrichter geht und sagt, dass er nochmal 90 Minuten spielen möchte. Er hat es richtig gut gemacht. Aber man darf nicht vergessen, dass er zwei Monate verletzt war. Wir sehen, was er kann und er machen muss, um noch besser zu werden.“

In Bonn erwartet die Sportfreunde heute ein ganz anderes Spiel als am Samstag. Während Lippstadt trotz der klaren Abfuhr versucht hat, mitzuspielen, dürften die Rheinländer kampfbetonter zu werke gehen. Deshalb warnt Atalan: „Bonn stellt eine routinierte Mannschaft und ist unberechenbar. Das wird ganz bestimmt keine leichte Aufgabe. Wir müssen höllisch aufpassen.“ Nach dem 1:4 gegen RW Essen sind sie in die gefährdete Zone abgerutscht. Letztmals waren die Sportfreunde am 20. September 2009 in der ehemaligen Bundeshauptstadt zu Gast und siegten 3:2.

Ein erneuter Erfolg heute, und Lotte würde weiter Boden gutmachen. Aber Atalan muss improvisieren. Kevin Freiberger hat sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und fällt aus. Atalan denkt über einen Systemwechsel nach. So ist auch eine Dreier-Abwehrreihe nicht ausgeschlossen.

So könnten sie spielen

Bonner SC: Benz - Omerbasic, M‘Bengue, Perrey, Wipperfürth - D. Schumacher, Fillinger, P. Schikowski, Holldack, Hirsch - M. Kaiser.

SF Lotte : Eiban - Langlitz, T. Möller, Lisnic, Gmeiner - Ti. Brauer, Kolgeci, Yilmaz, Demaj - Sobotta, Reimerink.

Anstoß: Dienstag (19.30 Uhr) Sportpark Nord

Schiedsrichter: Dominik Jolk (29, Bergisch Gladbach)

Nächstes SFL-Spiel: Samstag, 28. September (14 Uhr Sportpark am Autobahnkreuz) gegen FC Schalke 04 II.