Während die beiden Mitaufsteiger Karlsruhe und Osnabrück in der Liga angekommen sind, ist der SVWW als siegloses Schlusslicht derzeit wieder auf dem direkten Weg in die 3. Liga. „Mit solchen Fehlern spielst du auch in der 3. Liga nicht vorne mit. Damit hast du im Profifußball nichts verloren“, sagt Präsident Markus Hankammer , dem die haarsträubenden Patzer wie zuletzt bei der 2:5-Heimklatsche gegen Arminia Bielefeld aufs Gemüt geschlagen sind. Vor allem in der heimischen Brita-Arena, die derzeit aufgrund des Umbaus nur 8000 Zuschauer fasst, weisen die Hessen mit vier Niederlagen in vier Spielen und einem Torverhältnis von 3:15 Toren eine miserable Bilanz auf. Wenn der SVWW weiter so durch die Liga stolpert, könnten sogar Uraltrekorde wie der des Spandauer SV gebrochen werden. Die Berliner stiegen 1975 mit gerade mal zehn Zählern (auf die heutige Dreipunkte-Regel umgerechnet) aus der 2. Liga ab.

Beim SVWW hoffen sie, die Kehrtwende einzuleiten. Doch dazu müsste vor allem das desolate Defensivverhalten geändert werden. Die individuellen Fehler reihen sich wie an einer Perlenschnur aneinander. „Wir kriegen zu leichte Gegentore. Wir müssen einfach versuchen, mal die Null zu halten“, sagt Neuzugang Stefan Aigner. Der ehemalige Frankfurter deutete in seinen bisherigen zwei Spielen seine Klasse an. Manch junger Neuzugang aus unteren Klassen hat bisher seine Zweitliga-Tauglichkeit vermissen lassen. Aber auch die Aufstiegshelden, die sich etwas überraschend in der Relegation gegen den höher gehandelten FC Ingolstadt durchgesetzt hatten, sind am schwächeln wie beispielsweise Sascha Mockenhaupt, Moritz Kuhn oder Kapitän Sebastian Mrowca. „Viele Spieler haben mit der Härte, der Robustheit und der Zweikampfführung in der 2. Liga Probleme“, gesteht Sportdirektor Christian Hock .

Immerhin scheint Top-Torjäger Manuel Schäffler wieder zu alter Form zu finden, erzielte der 30-Jährige doch fünf der neun SVWW-Treffer. Große Alternativen in der Offensive hat Trainer Rüdiger Rehm ohnehin aufgrund einiger auch langzeitverletzter Spieler nicht. Für den 40-Jährigen ist diese 2. Liga persönlich als Trainer ein Grausen. Bei Arminia Bielefeld wurde Rehm 2016 nach zehn sieglosen Spielen entlassen. Nachdem er in zweieinhalb Jahren 3. Liga mit dem SVWW einen tollen Punkte-Schnitt eingefahren hatte, stehen nun weitere sieben sieglose Partien mit den Hessen im Bundesliga-Unterhaus auf dem Papier. Macht in der Summe 17. Die sportliche Leitung beim Aufsteiger hält aber vorerst weiter am Aufstiegstrainer fest. Während die Verantwortlichen auf der Bank beim Vorletzten VfL Bochum (Robin Dutt) und Drittletzten Holstein Kiel (André Schubert) schon geschasst wurden, wollen Hankammer und Hock keine Trainerdiskussion führen.

Bei einer neuerlichen Niederlage gegen Osnabrück könnte die aber umso lauter in der Öffentlichkeit geführt werden.