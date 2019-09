Nach zuletzt zwei Erfolgen in Serie war am Rhein eigentlich nicht mit einem Rückschlag zu rechnen, zumal auch die Hausherren selbst in Schwierigkeiten steckten.

Und ganz so schlecht hat Trainer Ismail Atalan seine Mannschaft auch gar nicht gesehen. Aber 20 laut Atalan „desolate Minuten in der zweiten Halbzeit“ seien für die hohe Schlappe verantwortlich gewesen.

Im ersten Durchgang war Lotte mehrfach drauf und dran, die Führung zu erzielen. Am Dienstagabend schienen die Blau-Weißen bei strömendem Regen allerdings kein Zielwasser getrunken zu haben. Da auch der Bonner SC nicht wirklich gefährlich wurde, ging es torlos in die Kabinen.

Den Hausherren fehlte gegen die sattelfeste SFL-Deckung die Durchschlagskraft. Und so durften sie sich bei SFL-Keeper Alexander Eiban bedanken, dem ein dicken Patzer unterlaufen war. Unbedrängt spielte er das Leder genau in die Füße von Patrick Schikowski . Der blickte auf und vollendete zur Führung. Ausgerechnet Schikowski. Der hatte in der Saison 2016/17 das Trikot der Sportfreunde getragen, kam aber über den Part des Auswechselspielers nicht hinaus. Über RW Oberhausen und SC Wiedenbrück fand er den Weg nach Bonn. Für den BSC erzielte er am Dienstag seinen ersten Saisontreffer. Später traf er auch noch zum 3:0.

Aber schon nach dem 2:0 durch Tiziano Lo Iacono brachen alle Dämme bei den Sportfreunden. Erst beim 0:4 sorgte Jules Reimerink, der auch schon gegen Lippstadt getroffen hatte, für eine Resultatsverbesserung, die Lotte aber nicht wirklich aufbauen konnte.

„Wir haben die Schwächen des Gegners eiskalt ausgenutzt“, meinte Bonns Trainer Thorsten Nehrbauer. „Die Jungs haben sehr gut gekämpft, aber auch sehr gut Fußball gespielt.“ Ismail Atalan dagegen war schwer gefrustet und musste den Leistungsabfall drei Tage nach dem Hurra-Fußball gegen Lippstadt erst einmal verdauen: „Ich kann es nicht erklären, muss darüber erst eine Nacht schlafen.“ Atalan sprach von besagten „desolaten 20 Minuten“ und einer sehr effizient spielenden Heimmannschaft.

Viel Zeit zu grübeln bleibt nicht. Am Samstag wartet mit der U23 des FC Schalke 04 (14 Uhr Sportpark am Autobahnkreuz) schon der nächste Gegner. Großartig Personal austauschen kann er ob des kleinen Kaders auch nicht. Vielleicht aber ist Tim Wendel wieder eine Option. Der Defensivallrounder saß in Bonn auf der Bank und könnte wieder für mehr Stabilität sorgen.