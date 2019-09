Der VfL Ladbergen hatte ihn als Erster, hat ihn mittlerweile sogar schon ausgetauscht. Verschiedene Fußball spielende Vereine im Kreis Tecklenburg wie SF Lotte , Westfalia Westerkappeln, SW Lienen und TuS Graf Kobbo Tecklenburg zogen in den vergangenen Jahren nach. Preußen Lengerich hat ihn gerade eingeweiht. Die Clubs sind sich einig: Um wettbewerbsfähig zu bleiben, geht es ohne eigentlich gar nicht mehr. Wer noch keinen hat, träumt davon, ihn möglichst schnell zu bauen – den Kunstrasenplatz.

Doch das künstliche Grün bietet seit Wochen viel Diskussionspotenzial aufgrund vermeintlich umweltschädlicher Füllstoffe. Als solche wurde in der Vergangenheit fast ausschließlich Kunststoffgranulat verwendet. Diese Kunststoffteilchen mit einem Durchmesser von unter fünf Millimetern fallen unter Mikroplastik, das die EU-Kommission aus Umweltschutzgründen verringern will. Die Kommission hat die „European Chemical Agency“ beauftragt, zu prüfen, ob tatsächlich bestimmte Mikroplastiken freigesetzt werden könnten. Eine Entscheidung steht noch aus. Ab 2021 droht dennoch ein Verbot entsprechender Granulate. Dabei geht es einzig um Mikroplastik als Füllstoff. Die Kunstrasenplätze als solche sind nachgewiesenermaßen nicht umweltschädlich.

Dass in vielen Diskussionen aber oft alles über einen Kamm geschert wird, regt Helmut Hettwer maßlos auf. Der Kreisvorsitzende und Vorsitzende von SW Lienen weiß, wovon er spricht. Die Schwarz-Weißen verfügen seit Anfang 2018 über einen Kunstrasenplatz – und waren der Zeit damals schon voraus. Sie haben sich als Füllstoff für Infield-Kork entschieden. „Und der ist absolut umweltschonend“, beschwört Hettwer. „Kork ist die Zukunft und hat nur Vorteile.“ Deshalb hat sich auch der SC Preußen Lengerich umentschieden. Um Diskussionen und eventuelle Verbote zu umgehen, wurde der neue Kunstrasenplatz an der Münsterstraße mit Kork befüllt. Dennoch gibt es Stimmen, die auch den Preußen Umweltschädlichkeit vorwerfen.

„Und das ist doch völliger Quatsch“, erzürnt sich Helmut Hettwer. „Wir spielen seit fast zwei Jahren auf unserem Kunstrasenplatz und sind bestens zufrieden. Kork ist nicht umweltschädlich, sondern wiederverwertbar.“ Zudem ist dieser Dämmstoff knöchel- und muskelschonend, behält Kork doch stets seine Eigenschaften. So stellt sich der synthetische Untergrund im Stadion am Postdamm im Sommer wie im Winter als gleichbleibend weich da, ist temperaturbeständig und gefriert in der kalten Jahreszeit selten. Ein weiterer Vorteil: Während Kunststoffgranulate je nach Witterung schon mal müffeln können, riecht ein mit Kork befüllter Kunstrasen nicht.

„Es ist einfach eine tolle Sache“, sieht Hettwer nur Vorteile. „Wir haben uns damals auch wegen der Nachhaltigkeit für Kork entschieden.“

Noch bis Anfang diesen Jahres war es dennoch üblich, Kunstrasenplätze mit Granulatverfüllung zu bauen. Das war nicht verboten, sondern für die Vereine, die neben öffentlichen Zuschüssen auch einen großen Batzen selbst tragen mussten, die kostengünstigste Variante. Deshalb ist keinem Verein, der über einen solchen Platz verfügt, ein Vorwurf zu machen. Ob eine EU-Verordnung künftig tatsächlich Kunststoffgranulat und Mikroplastik auf Kunstrasenplätzen verbietet, steht in den Sternen. Sollte es soweit kommen, wird den entsprechenden Vereinen Zeit eingeräumt, einen Austausch vorzunehmen.