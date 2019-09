VfL Osnabrück in Wiesbaden: Ajdini brennt auf seinen Einsatz

Pünktlich zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger an diesem Freitag (18.30 Uhr) ist der Rechtsverteidiger wieder fit. Die Zeit dazwischen war nicht einfach für den 26. Jährigen. „Verletzt zu sein ist nicht schön“, sagt er mit ernstem Blick.

Seit Anfang Mai plagten ihn Adduktorenprobleme. „Erst haben wir gedacht, das geht schnell wieder weg. Aber dann hatte ich immer wieder Schmerzen unter Belastung. Es hat sich sehr lange gezogen“, berichtet Ajdini und fügt an: „Die Zeit war nicht einfach für mich. Von außen zuschauen zu müssen, macht keinen Spaß.“

Die Vorbereitung konnte er nicht mit absolvieren. Die ersten Spieltage in der 2. Bundesliga musste er ebenfalls noch aussetzen. Erst nach und nach musste die Form wieder aufgebaut werden. Beim 0:1 in Aue dann der erste Einsatz. Eingewechselt für 45 Minuten. Gegen den FC St. Pauli (1:1) stand er erstmals wieder von Beginn an auf dem Feld. „Natürlich bin ich sehr glücklich darüber, zurück zu sein – schmerzfrei. Das ist ein schönes Gefühl“, sagt der 26-Jährige und lächelt.

Doch die Zeit, in der er Zusehen musste, ist noch präsent. Auch deshalb gelten die Gedanken den Mitspielern, die sich gerade noch durch die Reha quälen. „Ich habe Mitgefühl mit Koka Engel und Maurice Trapp, die noch länger ausfallen“, betont Ajdini.

Neben den beiden Langzeitverletzten wird in Wiesbaden auch Torhüter Nils Körber fehlen. Auch für Lukas Gugganig, der diese Woche schon teilweise ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, kommt die Partie noch zu früh. Anas Ouahim und Benjamin Girth sind im Kader dabei, mussten allerdings Anfang der Woche im Training aussetzen. Ouahim plagten laut Trainer Daniel Thioune Wadenprobleme, Girth ist umgeknickt, Sebastian Klaas ärgerte sein Knie.

Ajdini dagegen fühlt sich fit für Wiesbaden. „Natürlich merkt man, dass ihm in manchen Momenten noch die Spielpraxis und der Rhythmus fehlen“, sagt Thioune. Dennoch: Der Rechtsverteidiger gibt sich kämpferisch. „Klar will ich meinen Platz in der Kette jetzt auch behalten“, sagt er. Dort muss er sich dem Konkurrenzkampf mit Felix Agu stellen, der allerdings auch eine mögliche Alternative für die linke Seite ist.

Egal, für welche Variante Thioune sich entscheidet, eines ist klar: Leicht wird die Aufgabe für den VfL nicht. Der SV Wehen Wiesbaden ist zwar aktuell Tabellenletzter – nur ein Unentschieden und sechs Niederlagen stehen dort zu Buche sowie eine Tordifferenz von 9:23 – dennoch sagt Ajdini: „Wir wissen um ihre Mentalität und um ihre Stärken, dem müssen wir einiges entgegensetzen.“

Wiesbadens Trainer Rüdiger Rehm betont: „Unsere größte Aufgabe war es in dieser Woche, dass wir uns unserer Situation bewusst werden. Dass wir angeschlagen sind, ist kein Geheimnis, aber trotzdem musst Du alle Kräfte bündeln und die nötige Entschlossenheit auf dem Platz bringen.“ Der Aufstiegstrainer kündigte an, dass seine Elf in eine härtere Gangart schalten will.

So könnten sie spielen:

SV Wehen Wiesbaden: Bartels - Kuhn, Mockenhaupt, Dams, Dittgen - Mrowca - Aigner, Lorch, Titsch Rivero, Kyereh - Schäffler

VfL Osnabrück : Kühn – Ajdini, Heyer, van Aken, Wolze - Taffertshofer, Blacha – Amenyido, Schmidt, Álvarez – Heider.

Schiedsrichter: Benjamin Cortus (Röthenbach a. d. Pegnitz)

Anstoß: 18.30 Uhr Brita Arena