Eintracht Mettingen - Cheruskia Laggenbeck

Die Punktverluste der Mettinger Eintracht (1:1 gegen JSG Büren/Halen/Piesberg) und Cheruskia Laggenbeck (3:5 gegen Teuto Riesenbeck) hatte man nicht erwartet. Nun stehen beide Mannschaften am Sonntag (11 Uhr) im Verfolgerduell am Scheideweg. „Mit der gezeigten Leistung gegen Riesenbeck gehören wir nicht zu den Spitzenteams und sind in Mettingen nur Außenseiter“, findet Laggenbecks Trainer Freddy Stienecker klare Worte. Aber auch bei der Eintracht läuft es noch nicht so richtig rund. VfL-Coach Michael Pötter bemängelt die Trainingsbeteiligung ebenso wie sein Kollege aus Laggenbeck.

Teuto Riesenbeck - Preußen Lengerich

Ein Favorit ist in diesem richtungsweisenden Spiel nicht auszumachen. Die Riesenbecker präsentierten sich zuletzt mit zwei Siegen in guter Form und trumpften vergangenen Sonntag mit einem 5:3 in Laggenbeck groß auf. Der SC Preußen leistete sich nach zwei Auftaktsiegen dagegen beim torlosen 0:0 gegen Recke die ersten Punktverluste. Nur der Sieger kann sich am Sonntag (11 Uhr) in der Spitzengruppe etablieren.

JSG Westerkappeln/Velpe - SW Esch

Beide Teams konnten sich bereits im ersten Pflichtspiel im Kreispokal beschnuppern. Für die 1:2-Niederlage wollen sich die Escher nun am Samstag (15 Uhr) in Westerkappeln revanchieren. Beide Mannschaften haben nach drei Spieltagen jeweils drei Punkte auf der Habenseite. Westerkappelns Trainer Timo Munsberg setzt auf ein schnelles Umschaltspiel und bei Kontern auf seinen Goalgetter Bastian Dölemeyer, der in dieser Saison schon fünf Mal traf.

TuS Recke - JSG Steinbeck/Uffeln

Die Gäste werden in diesem Derby am Samstag (16 Uhr) wohl kämpferisch alles in die Waagschale werfen. Der erste Punktgewinn (2:2) gegen Falke Saerbeck sollte für das nötige Selbstvertrauen sorgen. Die Recker konnten sich für ihre couragierte Leistung am letzten Sonntag in Lengerich nicht belohnen und mussten sich am Ende mit einem torlosen Remis zufrieden geben.

Falke Saerbeck - Arminia Ibbenbüren

Dass die spielstarken Arminen nach drei Spieltagen an der Spitze stehen, ist sicherlich keine Überraschung. Schließlich hatten sie das leichteste Auftaktprogramm und sind auch bei den sieglosen Falken am Sonntag klarer Favorit. Arminias Trainer Gerrit Mahmutovic hatte aus den ersten vier Saisonspielen zwölf Zähler eingeplant, und hofft, das sein Wunsch am Sonntag (11 Uhr) in Saerbeck in Erfüllung geht.

JSG Lad./Brocht./Dörenthe - JSG Büren/Halen/Piesb.

Klassenneuling JSG Büren/Halen/Piesberg ist mit sieben Punkten aus drei Spielen in der Liga angekommen und kann am Sonntag (11 Uhr) beim Schlusslicht in Brochterbeck auf drei weitere Punkte hoffen. Die Gastgeber sind als einziges Team im Zwölferfeld noch punktlos, und wissen, dass sie vor einem schweren Abstiegskampf stehen.