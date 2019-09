TE-Auswahl erreicht Endrunde

Als zweitplatzierte Mannschaft der Vorrundengruppe 3 hinter dem Stützpunktteam des Kreises Hagen qualifizierte sich TE-Auswahl für die Endrunde, die am 12. und 13. Oktober in Kaiserau ausgetragen wird. Bei Punktgleichheit mit dem Kreis Bochum gaben die mehr geschossenen Tore den Ausschlag. „Das nötige Quäntchen Glück gehört auch dazu“, freute sich Klaus Burandt .

Er freute sich vor allem deswegen, weil seiner Einschätzung nach fünf Teams in der Achtergruppe das Zeug dazu hatten, die Plätze eins oder zwei zu belegen und sich damit für die Endrunde zu qualifizieren. „Eine Hammergruppe“, so Klaus Burandt. Die Kreise Hagen, Bochum, Unna/Hamm, Steinfurt und auch sein eigenes Team zählte der Trainer zu den Anwärtern auf die Endrunde. Gespielt wurde nach dem Hammes-Modell, das heißt, dass nach der ersten, ausgelosten Partie in den folgenden Begegnungen – zwei für jede Mannschaft – jeweils die direkten Tabellennachbarn gegeneinander antraten.

Erster Gegner der TE-Auswahl war mit dem Kreis Bochum gleich einer der dicken Brocken. „Es war ein schnelles, von Zweikämpfen geprägtes Spiel“, charakterisierte Klaus Burandt die Partie. Das Team des Kreises Tecklenburg ging durch Tom Meyer von Westfalia Hopsten mit 1:0 in Führung. In einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten glich Bochum durch einen Freistoß fünf Minuten vor Schluss aus. „Ein gerechtes Ergebnis“, befand Klaus Burandt.

In der zweiten Partie war der Kreis Paderborn Gegner der TE-Auswahl, der in der ersten Runde 0:0 gegen Unna/Hamm gespielt und somit ebenfalls einen Zähler auf dem Konto hatte. Das 3:0 für die Burandt-Truppe war eine klare Angelegenheit. „Es hätten auch noch ein oder zwei Tore mehr sein können“, sah der Stützpunkt-Coach eine auch spielerisch gute Vorstellung seines Teams. Alle drei Treffer erzielte Jashar Berisha von den Sportfreunden Lotte.

Nach der zweiten Runde lag die TE-Auswahl mit vier Punkten und der gegenüber Bochum besseren Tordifferenz auf dem 2. Platz hinter den Hagenern, die ihre beiden Begegnungen gegen Steinfurt und Detmold gewonnen hatten. Vierter war der Kreis Steinfurt mit drei Punkten. Alle vier Teams hatten noch die Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Die TE-Auswahl trat gegen Hagen an, Bochum gegen Steinfurt. „Alles kam auf die letzte Runde an“, so Klaus Burandt.

Die Begegnung zwischen Hagen und dem Kreis Tecklenburg war spannend bis zur letzten Minute. In der sehr kampfbetonten, zum Teil nickeligen Partie ging die TE-Auswahl durch einen Freistoß-Treffer von Jashar Berisha mit 1:0 in Führung. Kurz nach der Halbzeit erzielte Hagen den Ausgleich, bei diesem Ergebnis blieb es trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten. Da auch die Kreise Bochum und Steinfurt sich 1:1 trennten, blieb es beim 2. Platz für die Auswahl des Kreises Tecklenburg und damit der Qualifikation für die Endrunde um die Westfalenmeisterschaft.

TE-U13-Auswahl: Tom Meyer, Phillip Moß, Mika Huil, Theo Bücker (alle Westfalia Hopsten), Lukas Janik, Phillip Ratke, Joel Herzog, Nevio Heemann (alle Ibbenbürener Spielvereinigung), Can Akbas, Jashar Berisha, Tim Siemens (alle Sportfreunde Lotte), Tom Rählmann (Eintracht Mettingen), Lennox Möllenkamp (Preußen Lengerich).