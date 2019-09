Den Männern der HSG Hohne /Lengerich kribbelt es schon gewaltig in den Händen. „Ja, so langsam wird es Zeit, dass wir nun auch in den Spielbetrieb eingreifen. Die Vorbereitung war dementsprechend lang, dafür wurden die Gegner studiert. Die Jungs sind sehr heiß“, beschreibt HSG-Coach Daniel Bieletzki die Gefühlslage seiner Truppe vor dem verspäteten Saisonauftakt am Sonntag gegen die Warendorfer SU (17 Uhr).

„Das wird direkt eine große Herausforderung“, ist sich Bieletzki sicher. „Sie haben, so wie wir, ihr Abwehrsystem im Vergleich zur vergangenen Saison geändert, welches sie nun vor allem im Spiel gegen Hiltrup erfolgreich umgesetzt haben“, hat Lengerichs Trainer beobachte können. Warendorf kommt mit zwei Siegen in die Dreifachhalle.

„Es gilt die für ein erstes Saisonspiel übliche Nervosität schnell abzulegen, uns mit unserer Abwehr eine Sicherheit zu erarbeiten, die wir im Spielaufbau benötigen, denn da waren wir in der vergangenen Saison oft sehr hektisch und unüberlegt“, fordert Bieletzki. Gegen Warendorf gäbe es noch etwas gut zu machen. „In der vergangenen Saison haben wir eine Acht-Tore-Führung aus der Hand gegeben“. Die HSG kann Sonntag in Bestbesetzung antreten.