Ein Sieg in Vreden fehlt noch in der Sammlung von Florian Schulte . Es wäre demnach an der Zeit, dass die Truppe des TV Kattenvenne in ihrem dritten Landesligaspiel nach dem Aufstieg am Samstagabend (19.45 Uhr) diesen Makel beseitigt.

„Bisher haben wir in Vreden noch nicht gepunktet, das würden wir gerne ändern, zumal Vreden sicherlich auch eine Mannschaft in der Liga ist, die sich in unteren Mittelfeld der Liga bewegen wird“, sieht TVK-Coach Schulte durchaus Chancen den weißen Fleck auf der Handballkarte zu beseitigen.

Schulte erwartet aber kein Schaulaufen in Vreden. „Das ist ein schwieriges Pflaster, es erwartet uns eine eingespielte Truppe in einer ungewöhnlichen Halle“, sagt Kattenvennes Trainer vor der Abfahrt. Zuletzt standen sich der TVK und der TV Vreden in der Saison 2017/2018 in der Bezirksliga gegenüber. Vreden feierte schließlich den Aufstieg. Beide Begegnungen der Kontrahenten gewannen damals die Vredener. In die neue Saison ist der TVV schwach gestartet, kassierte nicht nur zwei Niederlagen und kassierte 65 Gegentore. Das sind die meisten Gegentreffer alles Clubs in der allerdings noch jungen Saison.

TVK-Coach Schulte hofft nun, Vredens Unsicherheiten zu Saisonbeginn zum eigenen Vorteil nutzen zu können. „Wir sind aber komplett und motiviert und wollen 60 Minuten guten Handball zeigen. Wenn wir die Leistung aus den ersten beiden Spielen transportieren können, dann fahren wir hoffentlich mit zwei Punkten nach Hause“, sagt Schulte. Die Euphorie in Kattenvenne seit dem Aufstieg ist groß.