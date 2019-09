Ihr Heimdebüt zur neuen Saison feiern die Damen der HSG Hohne /Lengerich am Sonntag um 15 Uhr gegen den TV Borghorst in der heimischen Dreifachhalle. Der TSV Ladbergen trägt sein zweites Spiel am Sonntag um 16 Uhr in Gronau aus.

HSG Hohne/Lengerich - TV Borghorst

Die Reise nach Gronau hat nichts eingebracht, außer ein paar gute Ansätze. Jetzt wollen die Bezirksliga-Handballerinnen der HSG Hohne/Lengerich im ersten Heimspiel das Ding schaukeln und die ersten Punkte aufs Konto schieben. Um 15 Uhr läuft der noch sieglose TV Borghorst in der Dreifachhalle auf.

„Wir haben die Erfahrungen aus dem letzten Spiel mitgenommen und haben uns darauf gut vorbereitet“, sagt Lengerichs Trainer daniel Ahmann. „Ich habe klare Erwartungen formuliert, dass wir unser erstes Heimspiel gewinnen wollen“, so seine Ansage an die Mannschaft. Beim 17:19 in Gronau hatte die HSG-Sieben verschiedene Gesichter gezeigt, hatte vor allem oft Probleme, den Ball ins Tor zu bekommen. Die Gäste aus Borghorst kommen mit dem Ballast von zwei Niederlagen in Serie angereist. Druck ist auf beiden Seiten da.

Vorwärts Gronau - TSV Ladbergen

Nach dem spielfreien Wochenende freuen sich die Bezirksliga-Handballerinnen des TSV Ladbergen auf ihre erste Auswärtsaufgabe am Sonntag. „Wir freuen uns auf Gronau. Ich hoffe wir starten nicht mehr so nervös wie im ersten Spiel gegen Sparta Münster“, sagt TSV-Trainerin Daniela Oana. Das gewannen die TSV-Damen knapp mit 26:25. „Wenn wir die Leistung bringen, sehe ich dass wir gute Chancen haben die Punkte nach Hause mitzunehmen. Leider haben wir weiterhin viele Ausfälle“, erklärt Oana. Es fehen Carolin Hollenberg, Melina König, Linda Kattmann, Eva Haverkamp, Lina Fiege und Laura Schlathölter.

Gastgeber Vorwärts Gronau startete mit einer 25:29-Niederlage in Coesfeld. Vor einer Woche feierte das Team von der niederländischen Grenze einen 19:17-Sieg gegen Lengerich.