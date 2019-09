Durch den dreifachen Punktgewinn kletterten die Preußen im Klassement auf Rang vier, für Riesenbeck bedeutete das Ende der Siegesserie das Abrutschen von Platz zwei auf Sieben. Bis auf einen Zähler ist Lengerich an den neuen Liga-Primus Arminia Ibbenbüren herangerückt, Teuto fehlen drei Punkte nach ganz oben.

Beiden Mannschaften war bei nasskalten Bedingungen an der Münsterstraße anzumerken, dass sie durch die Erfolge zuletzt Selbstvertrauen getankt hatten. Dabei gelang es den Hausherren nach Ansicht von Trainer Pascal Heemann nahezu perfekt, das Kombinationsspiel der Riesenbecker zu stoppen. „Wir haben Teuto früh gestoppt, das war für mich der Knackpunkt“, seien die Preußen in Hälfte eins „ganz klar das bessere Team“ gewesen. Martin Fleige per Kopf, Jonathan Westhoff aus der Distanz sowie Timo Zimmermann mit einem Lattenkopfball vergaben gute Möglichkeiten für die Heim-Elf. Auf der Gegenseite wurde es immer dann gefährlich, wenn die Gäste ihren Stoßstürmer Benedikt Bischoff in Szene setzten. Tore fielen nicht, diese sparten sich die Hauptakteure für die zweiten 45 Minuten auf.

Nach einem ausgeglichenen Beginn, der geprägt war von starken Abwehrreihen und wenig Strafraumszenen, durfte Lengerich nach 66 Minuten erstmals jubeln. Nach einem mustergültig vorgetragenen Spielzug über Dominic Dohe und Lansana Kaba vollstreckte Torjäger Martin Fleige eiskalt zum 1:0.

Die Freude über den Führungstreffer währte nicht einmal 120 Sekunden. Kurz hatte sich Teuto nach dem Rückschlag geschüttelt, da trugen sie ihrerseits einen herrlichen Angriff vor, den Benedikt Helmig aus dem Rückraum zum 1:1-Ausgleich vollendete. Nun war Musik in der Partie, es wogte hin und her. Für die Entscheidung sorgte schließlich Lengerichs Timo Zimmermann eine Viertelstunde vor dem Ende, als er nach einer Balleroberung im letzten Drittel aus 16 Metern trocken abzog. In einer spannenden Schlussphase hatte Teutos Christopher Beer dann das 2:2 auf dem Fuß, scheiterte aber an Preußen-Keeper Tim Kipp. „Unterm Strich ein verdienter Sieg“, musste Pascal Heemann nach dem Schlusspfiff einmal ganz tief durchatmen.

Tore: 1:0 Fleige (66.), 1:1 Helmig (68.), 2:1 Zimmermann (76.).