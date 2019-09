Knapp aber verdient mit 23:22 setzten sich die Kattenvenner durch. Überragender Akteur beim Aufsteiger war Keeper Hendrik Peters . der mit seinen Paraden den Gegner oft verzweifeln ließ.

Die Gäste kamen gut aus den Kabinen. Schnell ging Kattenvenne mit 5:2 in Führung. Doch der TV Vreden hielt dagegen und drehte das Spiel zu seinem Gunsten. „Davon ließen wir uns aber nicht beeindrucken und zeigten Moral und mentale Stärke“, beschreibt Schulte diese Phase in der ersten Hälfte. Bis zur Pause erspielte sich der TVK wieder eine Führung (14:12).

Mit zunehmender Spieldauer entwickelte sich ein kräftezehrendes Spiel, in dem beide Torhüter zu überzeugen wussten. „Wir hielten physisch dagegen, überzeugten ebenfalls in der Deckung und gingen keinem Zweikampf aus dem Weg“, war Schulte vom Auftritt seiner Sieben voll und ganz angetan. Dazu kam die tolle Unterstützung von den zahlreich mitgereisten Fans. „Da hatten wir einen achten Mann auf der Tribüne“, freute sich der TVK-Coach.

Es blieb im zweiten Durchgang eine enges Spiel. Nur einmal, beim 20:19, lag Vreden vorne. Als Jan Glasneck den TVK in der letzten Minute mit 23:21 in Führung warf, war das die Entscheidung. Vreden kam nur noch zum Anschlusstreffer. „Wir zeigten mehr Herz und Willen.“, sah Schulte einen verdienten Erfolg. „Nach dem Pech in Telgte haben wir noch mal im Bereich Konzentration und Widerstandsfähigkeit zugelegt. Der TVK gehört ganz klar in die Landesliga!“

TVK-Tore: Kipp (3/1), M. Peters (3), J. Glasnek (2), N. Postert (2), Hukriede (1), Alke (3), Reiser (3/1) und Segger (6).