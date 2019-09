Die Mädchen-Teams des SC Preußen Lengerich hatten im Wettbewerb um den Kreispokal kein Glück und verpassten alle das Finale am kommenden Donnerstag in Saerbeck. In der Meisterschaft sind sie dagegen erfolgreich und belegen alle einen Spitzenplatz. Die B-Mädchen feierten am Samstag in der Fusionsrunde der Fußballkreise Tecklenburg/Steinfurt/Ahaus/Coesfeld mit einem 5:2 gegen Fortuna Gronau den dritten Sieg in Folge und kletterten auf Platz drei. Nach der 4:1-Pausenführung ließen es die Kahsmann-Schützlinge im zweiten Durchgang etwas lockerer angehen.

Die C-Mädchen des SC Preußen verteidigten die Tabellenführung mit einem torlosen 0:0 im Spitzenspiel bei Eintracht Mettingen. Dabei leisteten sich die Lengericherinnen im vierten Saisonspiel die ersten Punktverluste. Auch die Lengericher D-Mädchen verteidigten Platz an der Sonne am Samstag mit einem 7:0 Kantersieg gegen Arminia Ibbenbüren 2. Das Preußen-Team hat nach drei Spieltagen noch eine weiße Weste und kann ein beeindruckendes Torverhältnis (18:0) vorweisen. Die Lengericher E-Mädchen führen die Tabelle trotz des spielfreien Wochenendes weiter ohne Punktverlust an. In den drei Saisonspielen markierten sie sage und schreibe 39 Treffer.