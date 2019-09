Sie hätten sich auch über eine Niederlage nicht beklagen dürfen, bei etwas mehr Cleverness wären aber auch drei Punkte möglich gewesen.

In den Durchgängen eins und zwei profitierten die Tebus von vielen Fehlern der Auswahlmannschaft. Ohne zu glänzen, hielten sie immer einen kleinen Vorsprung. So gewannen sie den ersten Abschnitt nach 23 Minuten mit 25:20, 25 Minuten dauerte es, bis im zweiten Satz das 25:21 für die Tebus feststand.

Das Nachwuchsteam steigerte sich fortan, machte immer weniger Fehler. So mussten die Gäste in den Durchgängen drei und vier meistens Rückständen hinterherlaufen. „Den gegnerischen Diagonalangreifer haben wir zu keiner Zeit in den Griff bekommen. Da stand unser Block nicht gut“, bemängelte Trainer Zoltan die Blockarbeit seiner Truppe, obwohl das Angriffsspiel der Nachwuchsspieler ziemlich einseitig aufgezogen wurde. „80 Prozent der Angriffe liefen über diesen Spieler, und wir konnten uns das nicht zu Nutze machen“, ärgerte sich der Tebu-Coach. Die Durchgänge drei und vier gingen mit 25:21 und 25:13 an den Gastgeber. Im Entscheidungssatz sah es erst schlecht für die Gäste aus. 2:6 lagen sie zurück, und beim Seitenwechsel (4:8) waren es auch noch vier Punkte Rückstand. 10:12 und 12:13 lagen die Tebus in der Schlussphase zurück. Sie verbuchten aber noch den 15:13-Satzgewinn.

Insgesamt waren 110 Minuten gespielt, bis der Erfolg feststand. „Bedingt durch eine durchwachsene Annahme war unser Angriff heute auch suboptimal,“ stellte Zoltan nicht nur Mängel in der Blockarbeit fest. Die Tebus nahmen zwar zwei Punkte mit auf die Heimreise, wussten aber auch, dass an diesem Spieltag wieder einiges nicht passte. Mit jetzt drei Punkten stehen die Tebus nicht mehr auf einem Abstiegsplatz, sind Tabellensiebter.