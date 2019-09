Die Lienener zeigten nach dem frühen Rückstand (5.) Moral und drängten vehement auf den Ausgleich. Nach zahlreichen Chancen gelang Labinot Bekteski der verdiente Gleichstand in der 78. Minute. In der 84. Minute wurden die Lienener Angriffsbemühungen mit dem Siegtreffer durch Nils Peters belohnt.

Die JSG Tecklenburg/Leeden feierte den zweiten Saisonsieg mit einem 7:3 gegen TuS Recke 2. Henri Völlmecke (4.), Luca Haunhorst (22.) und Phil Ungruh (31.) sorgen für eine 3:0-Führung, ehe die Gäste in der 44. Minute auf 3:1 verkürzten. Nach dem Wechsel erhöhte Ungruh (47.) auf 4:1 und Hidar Habach in der 61. Minute per Strafstoß auf 5:2. Die Recker hatten zwischenzeitlich auf 4:2 und 5:3 verkürzt, ehe Habach (73.) und Ungruh (77.) für den 7:3-Endstand sorgten.

Die Zweitvertretung der JSG Ladbergen/Brochterbeck/Dörenthe egalisierte bei ISV-Reserve zunächst einen 0:2 Rückstand, musste sich aber am Ende mit 2:5 geschlagen geben. Für die Treffer zum Ausgleich sorgte Kilian Freude mit einem Doppelpack (43., 50.)