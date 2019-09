Wieder erfolgreich war Westfalia Westerkappeln mit 4:1 in Mettingen. Die Spiele der Kreisliga B2, SV Büren 2 gegen GW Lengerich, Arminia Ibbenbüren 3 gegen BSV Brochterbeck und BSV Leeden/Ledde gegen Eintracht Mettingen 2, sind dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt.

Kreisliga B1

Eintr. Mettingen IV - W. Westerkappeln 1:4

Westfalia fuhr einen souveränen und nie gefährdeten Sieg ein. Nachdem Kjell Barkhau nach zwei Minuten ur den Pfosten getroffen hatte, machte es Patrick Thieme-Hack wenig später, als er im Nachschuss das 1:0 erzielte. Erneut traf Barkhaus dann nur Aluminium, ehe Tioll Schönfeld nach schöner Kombination auf 2:0 erhöhte. Zwar gelang der Eintracht vor dem Wechsel das 1:2, im zweiten Durchgang machten dann aber Bastian Döhlemeyer nach Flanke von Leon Fischer und erneut Schönfeld nach Barkhaus-Vorarbeit alles klar.

Tore : 0:1 Thieme-Hack (5.), 0:2 Schönfeld (11.), 1:2 Albermann (37.), 1:3 Dölemeyer (66.), 1:4 Schönfeld (76.).

SC VelpeSüd - GW Steinbeck 2:2

SC VelpeSüd stellte die reifere Mannschaft und hätte den Sieg durchaus verdient gehabt. Allerdings neutralisierten sich beide Mannschaften auch über weite Strecken des Spiels. In der neunten Minute bereits brachte Toni Lüdtke Velpe per Kopf in Front. Weitere Torraumszenen blieben in der folge Mangelware. Kurz nach dem Seitenwechsel verpasste Cornelius Robin mit einem Lattentreffer das 2:0. Dann schien das Spiel eine Wende zu nehmen. Mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten sorgten Henning Ostendorf per Foulelfmeter und Max Schünemann für eine Steinbecker Führung. Velpe antwortete mit wütenden Gegenangriffen, musste aber bos zur 82. Minute warten. Nach einer weiten flanke von Dennis Horst stand Lucas Bovenschulte goldrichtig und köpfte zum verdienten 2:2-Endstand ein.

Tore : 1:0 Lüdtke (9.), 1:1 Ostendorf (66.), 1:2 Schünemann (68.), 2:2 Bovenschulte (82.).

Kreisliga B2

SF Lotte II - SC Dörenthe II 4:1

Den Sportfreunden reichte eine durchschnittliche Leistung, um alle drei Punkte am Ort zu behalten. Robin Biermann und Alexander Meyer sorgten für eine beruhigende 2:0-Pausenführung, ehe erneut Biermann und Florent Mucici das Ergebnis auf 4:0 schraubten. Erst in der Nachspielzeit gelang Dörenthe eine Resultatsverbesserung.

Tore : 1:0 Biermann (7.), 2:0 Meyer (41.), 3:0 Biermann (71.). 4:0 Mucici (77.), 4:1 Jordan (90.+1).