Am Ende durfte die Mannschaft von Trainer Pascal Heemann einen 2:1 (0:0)-Sieg im Spitzenspiel gegen Teuto Riesenbeck feiern (wir berichteten). „Wenn wir das ganze Spiel betrachten, gehen wir auch als verdienter Sieger vom Platz“, lautete Heemanns erstes Statement nach Abpfiff.

„Dass wir auf Kunstrasen spielen, stand seit heute Morgen fest, da es schon den ganzen Abend geregnet hatte und auch am Tag“, erklärte Heemann den Grund für den Platzwechsel. Eine große Umstellung sei es nicht gewesen, meinte der Preußen-Coach. „Wir trainieren ja auch einmal, manchmal auch zweimal in der Woche darauf.“ Natürlich sei es nicht jedermanns Sache, „aber wenn man solche Spiele hat, dann sieht man auch eben, dass wir gute Fußballer bei uns in der Mannschaft haben. Wenn zum Kampfgeist und Laufen in der Kreisliga A auch noch der Fußball dazu kommt, den wir auch heute zeitweilig gespielt haben, dann ist es auf Kunstrasen natürlich leichter zu spielen als auf Rasen. Da hat man doch immer mal eine leichte Delle drin.“ Für den SCP sei es kein Nachteil gewesen, eher noch ein Vorteil, glaubt Heemann.

Das gelte auch für Riesenbeck. „Für die war das auch weder ein Nachteil noch ein Vorteil. Denn haben ja auch einen Kunstrasenplatz“. sagt Heemann. „Das Schöne ist, wir haben gegen Riesenbeck letztes Jahr nicht verloren. Und ich möchte, dass das dieses Jahr auch so bleibt. Das ist jetzt zum Start ja schon mal gut geglückt“. spinnt Heemann den Bogen wieder hin zum sportlichen Erfolg am Sonntag.

Offizielle eingeweiht wir der neue Kunstrasenplatz am Donnerstag, 10. Oktober. Nach Grußworten des Bürgermeisters dürfen zu Jugendmannschaften die Vorzüge des neuen Platzes testen, ehe zum krönenden Tagesabschluss Oberligist FCE Rheine (18.30 Uhr) gegen die Preußen aufläuft.