D1 bleibt nach Sieg in Greven ungeschlagen

Am Sonntagmittag traf die weibliche E-Jugend beim zweiten Saisonturnier in Kattenvenne auf den BSV Roxel und DJK Everswinkel. Bei den Endständen gegen Roxel (5:6) und gegen Everswinkel (3:17) waren die die Gesichter ums Trainerteam Gesa Lammert und Andre Rzitki arg getrübt. Mehr Erfolg hatten die D-Jugendlichen der JSG. Die D1 bleibt in der Bezirksliga ungeschlagen. Nach durchwachsener erster Halbzeit mit vielen einfachen technischen Fehlern, konnte das Team um den starken Felix Stein in Halbzeit zwei das Tempo deutlich steigern und aus der 11:8-Halbzeitführung einen ungefährdeten 24:11-Sieg einfahren. Die D2 fuhr mit einer starken Abwehrleistung einen 17:6- Auswärtserfolg gegen Everswinkel ein. Die weibliche D-Jugend um Trainerin Lea Schallenberg fuhr mit viel Lob aus der Grevener Halle nach Hause. 23:2 (12:0) feierten die Mädels einen Kantersieg.

Bei der weiblichen B reißt das Verletzungspech nicht ab. Am Samstag in Wettringen musste das den Ausfall von sechs Stammspielerinnen verkraften. In der ersten Halbzeit stand die Abwehr gut, aber die Mädels hatten Probleme im Abschluss. In der zweiten Halbzeit stellte der Gegner die Abwehr um, wodurch es zu Ballverlusten im Aufbau kam, die sofort bestraft wurden. Wettringen siegte klar mir 23:7.

Ebenfalls einen Auswärtssieg und zwei Punkte brachten die männliche A-Jugend aus Detmold mit. Eine einzige Führung, das 14:13 zum Pausentee gewährten die Mannen der JSG um den starken Luca Schlenski dem Gastgeber SG Handball Detmold am Sonntag. Was in der zweiten Halbzeit folgte, war eine geschlossene und kämpferisch gute Mannschaftsleistung. Sobald sich Chancen zum Tempospiel boten, schlugen die JSG-Jungs mit Entschlossenheit eiskalt zu und brachten so einen völlig verdienten 28:25-Sieg nach Hause. „Die Jungs haben sich über das ganze Spiel sehr clever verhalten und trotz vieler Störkommentare von der Tribüne kühlen Kopf bewahrt. Eine grundsolide Basis für die kommenden Aufgaben. Trotzdem müssen wir da noch eine Schippe drauflegen“,“ blickt Veit Kämper aus dem Trainerteam schon auf die kommenden Aufgaben.

Die weibliche A verlor bereits am vergangen Donnerstag mit 21:28 gegen Nordwalde. Nach der Halbzeitpause (9:11) waren die Mädels hoch entschlossen das Spiel zu drehen, aber die Gegner nutzen jeden Patzer aus und sicherten sich somit zum Ende der zweiten Halbzeit einen sieben Tore Vorsprung. Zum Ende waren die Kräfte an einem späten Donnerstagabend aufgebraucht.

Das erste Spielfest der Saison hatten die Lengericher Minis in Ascheberg. Mit Insgesamt zehn Jungen und Mädchen ging es in drei spannende Spiele. Es gab viele schöne Tore und sehr viel Spaß. In der spielfreien Zeit hatten die Organisatoren ein Superhelden Parcours aufgebaut, wo alle Spieler Bösewichte verjagen mussten. Dies hat allen sehr viel Freude gemacht und am Ende wurden neben den Urkunden auch Superheldenmasken verliehen.