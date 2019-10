Die Sportfreunde Lotte (A-, C- und D-Junioren), Teuto Riesenbeck (B-Junioren), TuS Recke (B-Mädchen) sowie Arminia Ibbenbüren (C- und D-Mädchen) sind die Kreispokalsieger 2019 im Juniorenfußball des Tecklenburger Landes. Vor 1400 Zuschauer setzten sich die Teams in Saerbeck in zum Teil hochklassigen und spannenden Endspielen durch.

Alle waren rundum zufrieden mit einem sehr fairen Kreispokalendspieltag, der ohne Platzverweis über die Bühne ging. Einmal mehr bot der der Tag beste Werbung für den Nachwuchsfußball. Die größten Gewinner sind die Sportfreunde Lotte mit drei Cupsiegen vor dem Zweifachsieger Arminia Ibbenbüren. Für die größte Überraschung sorgen die B-Junioren von Teuto Riesenbeck

Die Ergebnisse der Kreispokalendspiele:

A-Junioren

SF Lotte - ISV 4:0

B-Junioren

Teuto Riesenbeck - ISV 6:5 n.E.

C-Junioren

SF Lotte - Preußen Lengerich 2:1

D-Junioren

SF Lotte - Westfalia Hopsten 3:0

B-Mädchen

TuS Recke - Westfalia Hopsten 2:0

C-Mädchen

Arminia Ibbenbüren - Falke Saerbeck 4:0

D-Mädchen

Arminia Ibbenbüren - Teuto Riesenbeck 2:1