Damen-Bezirksliga

Münster 08 - HSG Hohne /Lengerich

er Tabellenfünfte Münster 08 (3:3 Punkte) ist am Sonntagnachmittag (14 Uhr) der letzte Gegner der Damen der HSG Hohne/Lengerich vor den Herbstferien. „Diese Woche konnten wir uns aufgrund gesundheitlicher Ausfälle nicht optimal vorbereiten. Trotzdem haben wir uns für das Spiel klar positioniert“, sagt HSG-Coach Daniel Ahmann. Mit anderen Worten, Ahmann schweben zwei Auswärtspunkte vor.

Die Gastgeberinnen spielen am vierten Spieltag zum ersten Mal in eigener Halle. Die ersten drei Spiele wurden auswärts bestritten. Unter anderem gab es ein knappes 25:26 in Ladbergen.

Für die HSG ist es das dritte Spiel. Nach dem eher schwächeren Auftritt in Gronau folgte vergangenen Sonntag ein verdienter Heimsieg gegen Borghorst. Jetzt noch einmal nachlegen, so erhofft sich das Ahmann, dann kann es ruhig in die Pause gehen, die am 3. November endet.

TV Borghorst - TSV Ladbergen

Die Bezirksliga-Handballerinnen des TSV Ladbergen wollen am Sonntagnachmittag (16 Uhr) beim punktlosen Tabellenletzten TV Borghorst die nächsten Punkte einfahren. Mit einem Sieg im dritten Spiel bliebe die Oana-Sieben einzige verlustpunktfreie Mannschaft der Liga. „Ich hoffe wir können konzentriert in Spiel starten und besser unsere Torchancen nutzen. als im Spiel davor. Ich wünsche mir schon die zwei Punkte. Aber auf keinen Fall dürfen wir den Gegner unterschätzen“, warnt TSV-Trainerin Daniela Oana vor zu viel Übermut. Das 28:17 in Gronau war aber schon ein kleiner Fingerzeig. Mit Linda Kattmann, Melina König, Eva Haverkamp und Lena-Maria Huckenbeck fehlt am Sonntag ein ganze Quartett. Fraglich ist noch Carolin Hollenberg. Dennoch sollte der angestrebte Sieg vor der Pause – weiter geht es erst am 6. November gegen Münster 08 – drin sein.

Männer-Bezirksliga

HC Ibbenbüren - HSG Hohne/Lengerich

Ein Kreisderby wartet heute, Samstag, auf die Männer der HSG Hohne/Lengerich. „Ein anspruchsvoller Gegner, gegen den wir uns keine Schwächephase erlauben dürfen“, sagt HSG-Trainer Daniel Bieletzki über den 1. HC Ibbenbüren. „Die halte ich nach wie vor für einen Aufstiegskandidaten halte, weil sie auf allen Positionen individuell gut besetzt sind und weil sie defensiv sowie offensiv in der Abwehr agieren können.“ Der HCI hat bereits drei Spiele absolviert, gewann noch unter der Woche gegen die SG Sendehorst mit 30:27. Mit 4:2 Punkten sind die Bockradener derzeit Fünfter. Die HSG Hohne/Lengerich stieg erst am vergangenen Sonntag in die Saison ein. Mit Erfolg, gegen Warendorf wurde ein 25:21-Heimsieg gefeiert. „Wir haben an unserem Angriffsspiel gearbeitet und gehen selbstbewusst ins Spiel“, meint Bieletzki. Am 13. Oktober steht das Nachholspiel gegen den TuS Recke an, was die Herbstpause verkürzt.