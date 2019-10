Fast 90 Minuten war Verl drückend überlegen, verbuchte Chancen über Chancen, traf aber nur einmal. Die Sportfreunde bedankten sich und schlugen zurück. In der 86. Minute traf Erhan Yilmaz per Freistoß zum 1:1, in der 90. Minute markierte Marcell Sobotta nach einer Ecke sogar das vermeintliche 2:1, was wegen einer Abseitsstellung aber nicht anerkannt wurde. Damit wäre der Spielverlauf auf den Kopf gestellt worden. „Und es wäre auch nicht wirklich verdient gewesen“, gab SFL-Trainer Ismail Atalan ehrlich zu.

Sei´s drum. Mit einer aufopferungsvollen Kampfleistung verdienten sich die Sportfreunde den Punkt und festigten damit den einstelligen Tabellenplatz. SC Verl musste durch das Remis die Tabellenführung an Rödinghausen abgegeben.

Erstmals in dieser Saison trat Lotte mit einem nahezu kompletten Kader an. Als Nummer 19 fand Nelson Mandela Mbouhom nicht einmal mehr Platz auf der Bank. „Wir wussten, dass nach dem Regen der Kampf im Vordergrund stehen und hohe Bälle das Spiel bestimmen würden. Deshalb haben wir uns für die Akteure entscheiden, die in der Luft stärker sind“, begründete Ismail Atalan. Dabei war Alexander Langlitz, der in der vergangenen Woche Vater geworden ist. Da er zuvor wenig geschlafen und unregelmäßig trainiert hatte, war für ihn zur Pause Schluss. „Da konnte er schlicht und einfach nicht mehr“, äußerte Atalan.

Fußballerisch sei das nicht viel gewesen von seiner Mannschaft, bemerkte der Lotter Coach, kämpferisch hätten die Jungs aber alles rausgehauen. Vor allem in der Anfangsphase hatten die Sportfreunde ihre Probleme. Bis zum 1:0 durch Nico Hecker nach einer halben Stunde hatten die Verler bereits eine ganze Reihe Chancen ausgelassen. Da Lotte keinen Zugriff auf das Spiel fand, änderte Atalan sein taktisches Konzept und stellte von Dreier- auf Viererkette um. „Danach lief es ein wenig besser. Da haben wir nach vorne hin etwas mehr Druck ausgeübt“, erklärte er. Doch auch nach dem Seitenwechsel sahen sich die Sportfreunde im Hintertreffen. Das 0:2 schien nur noch eine Frage der Zeit.

Doch es fiel nicht. So rächten sich die vielen vergebenen Möglichkeiten, in dem Erhan Yilmaz in der 86. Minute per direktem Freistoß den Ausgleich markierte. „Es war insgesamt ein glücklicher Punkt für uns. Zum Schluss aber hätten wir sogar gewinnen können“, meinte Atalan. Das sah auch Verls Trainer Rino Capretti so: „In der Schlussphase sind wir nur noch geschwommen.“

Am Mittwoch geht es im Verbandspokal weiter. Dann ist Lotte ab 19 Uhr beim Oberliga-Dritten RSV Meinerzhagen zu Gast. Ein Gegner, der Ismail Atalan Respekt einflößt. Er will nichts dem Zufall überlassen und beobachtete den RSV am Sonntag im Spiel bei RW Ahlen. Am kommenden Samstag treffen die Sportfreunde dann im Sportpark am Autobahnkreuz ab 14 Uhr auf die U23 von Borussia Mönchengladbach.