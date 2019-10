Nach drei Siegen in den ersten vier Saisonspielen sind die Tebus Tabellendritter. Beim Sieg gegen Köln zeigten sie sich gegenüber der Niederlage in Hürth vom Wochenende zuvor verbessert. „Ein verdienter Sieg“, sah Rusche einen guten Auftritt seines Teams.

Zu Beginn sah es allerdings nicht nach einem Erfolg der Tebus aus. Köln präsentierte sich als der erwartet schwere Gegner und machte viel Druck. Mitte des ersten Satzes erspielten sich die Gäste eine 16:13-Führung und bauten diese bis auf 22:16 aus. Zwar kamen die Tebus noch etwas heran, der Satz ging aber mit 25:21 an Köln. „Das ging deutlich in Ordnung“, erkannte Mathias Rusche die Überlegenheit der Gäste im ersten Durchgang an.

Auch im zweiten Satz liefen die Tebus bis zum 18:21 einem Rückstand hinterher. „Wir haben lange gebraucht, um uns auf die Kölner einzustellen“, so Mathias Rusche. Allerdings bekamen die Gastgeber langsam mehr Zugriff auf die Partie. „Wir haben besser in der Verteidigung gestanden und mutiger angegriffen“, sah Rusche sein Team ins Spiel kommen. Beim 22:22 glichen die Gastgeber aus. Anschließend wogte die Partie hin und her. Die Tebus wehrten vier Satzbälle ab und verwandelten ihren zweiten zum 30:28-Satzgewinn. „Das war sehr wichtig, dass wir das drehen“, sagte Mathias Rusche. „Wenn der Satz weggeht, ist das Spiel für uns möglicherweise vorbei.“

So wurde das Ende des zweiten Satzes der Wendepunkt des Spiels. Den dritten Durchgang dominierten die Tebus über weite Strecken. „Köln hat sicherlich ein wenig nachgelassen, wir haben es aber auch ein bisschen erzwungen“, sah der Coach der Laggenbecker Volleyballer jetzt einen überzeugenden Auftritt seines Teams. Über 15:10 und 23:17 gewannen die Tebus Durchgang drei mit 25:19.

Im dritten Satz hatten die Gäste gewechselt, und sie spielten in dieser Besetzung zu Ende. Zur Verwunderung von Mathias Rusche, der die Anfangsaufstellung der Gäste stärker gesehen hatten. Im vierten Satz setzte sich zunächst keine Mannschaft entscheidend ab. Beim 22:22 nahm Mathias Rusche eine Auszeit. „Dann haben wir das solide zu Ende gespielt“, punkteten die Tebus schließlich zum 25:22.

Tecklenburger Land Volleys: Wunderle, Graw, Frehe, Stroot, Loismann, Rötker, Walke, Fischer, Gartemann.