Glück und Pech liegen manchmal ganz nah beieinander. Diese Erfahrung machte am Sonntagabend der TV Kattenvenne. War der TVK beim 23:22-Erfolg vor einer Woche in Vreden mit Fortuna im Bunde, schien sich am Sonntag alles gegen die Grün-Weißen verschworen zu haben.