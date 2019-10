Ibbenbüren -

Die Spannung war selbst am Liveticker zu spüren. Wenn Grevenbroich und Ibbenbüren aufeinandertreffen, dann geht es hoch her. So auch am Sonntag, als der TVI zu Gast war bei den Elephants und die Halle am Niederrhein mit einem 82:77-Auswärtserfolg wieder verließ.