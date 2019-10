In der Meisterschaft läuft es für die Sportfreunde Lotte ganz akzeptabel, trotz aller Probleme mit dem engen Kader und dem knappen Budget. Daran wollen sie auch im Pokal auftrumpfen. Im Achtelfinale auf Verbandsebene sind sie am Mittwoch beim Oberligisten RSV Meinerzhagen im Einsatz. Anstoß ist um 19 Uhr.

SFL-Coach Ismail Atalan sieht seine Elf dabei keineswegs als Favorit, auch wenn Lotte eine Liga höher spielt. „Meinerzhagen ist doch ein gefühlter Regionalligist“, erläutert Atalan. Der RSV hat einen beeindruckenden Durchmarsch hinter sich, hat zuletzt drei Aufstiege in Folge hingelegt. Und der Club möchte noch höher hinaus. Großen Anteil daran hat Fußball-Profi Nuri Sahin. Er pusht seinen Heimatclub so gut er kann und steht, wenn es ihm die Zeit erlaubt, auch als Trainer zur Verfügung. Heute Abend dürfte der Werder-Profi wohl auch am Spielfeldrand stehen.

Gespickt ist die Mannschaft, die am Sonntag im Oberliga-Duell bei RW Ahlen ein 0:0 errang und vornehmlich in einem 4-1-4-1-System aufläuft, mit zahlreichen Regionalliga-erfahrenen Akteuren. Bekanntester Spieler ist Marcel Kandziora, der von 2014 bis 2016 für den VfL Osnabrück auf Punktejagd gegangen ist. „Meinerzhagen ist einer der stärksten Gegner, die es in diesem Wettbewerb noch gibt“, ist sich Atalan sicher. In der ersten Runde des Verbandspokal ließ der RSV immerhin den SC Verl mit 4:1 straucheln.

Neben den Langzeitverletzten wird bei Lotte auch Besfort Kolgeci fehlen, der wieder bei der U21 des Kosovo weilt und in diesen Tagen im Länderspieleinsatz ist. Ein dickes Fragezeichen steht hinter dem Grippe geschwächten Kevin Freiberger. Irgendwelche Experiment will Ismail Atalan nicht eingehen. Er schickt die beste Mannschaft ins Rennen, denn er möchte ins Viertelfinale. Gegner dann wäre der Sieger der Partie SC Wiedenbrück gegen SV Lippstadt. Dieses spiel findet am 16. Oktober statt.