Lengerich -

Während fast alle anderen Handballmannschaften spielfrei haben, sind die Männer der HSG Hohne/Lengerich am Wochenende im Einsatz. Sie holen am Sonntag ab 17 Uhr in der Dreifach-Sporthalle das zu Saisonbeginn verlegte Spiel gegen den Kreisrivalen TuS Recke nach.