Lengerich -

Nach zuletzt fünf sieglosen Partien in Serie ist Brukteria Dreierwalde in der Kreisliga A in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Am Sonntag setzte sich die Wissing-Elf nach einem Blitzstart gegen Bezirksliga-Absteiger Preußen Lengerich mit 4:1 (3:0) durch.