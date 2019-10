Dann nahm sich Alexander Derby nach einem einstudierten Spielzug ein Herz und traf zum 30:29 für die Handball-Herren der HSG Hohne /Lengerich im Kreisderby gegen TuS Recke .

So verdient der Erfolg letztlich war, so schwer erkämpft war er. Vor allem im ersten Durchgang hatte die HSG so ihre Mühe. Zwar funktionierte die 3:2:1-DEckung ganz gut, da der Angriff allerdings zu viele Bälle leichtfertig herschenkte, war der TuS durch Tempogegenstöße immer wieder erfolgreich und lag zur Pause 16:14 vorn. Nach dem Seitenwechsel stellt die HSG auf eine 6:0-Deckung um und bekam mehr Sicherheit. Schnell drehten die Hausherren die Partie und erspielten sich eine eigene Führung, die der TuS kurz vor Ende ausglich. Dann nahm Dubs Maß und traf zum 30:29.

HSG-Tore: Möller (5), A. Dubs (3), Blömker (3), Sensen (1), Grune (1), Dorroch (3), Hart (7/1), Osterbrink (1), Volk (4), Guttek (2).