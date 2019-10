Zum Saisonstart ging es für die SG vor „heimischem“ Publikum gegen Ginsheim, Krofdorf und die SG Worfelden /Heddernheim auf die Fläche.

Aufgrund der Distanz war die Vorbereitung der SG Iserlohn/Leeden auf die Bundesligasaison schwierig. Dennoch zeigten sie in der Ortlohnhalle eine gute Leistung. Gegen Ginsheim schnupperten sie zum Auftakt des Tages lange Zeit an einem Punktgewinn, mussten am Ende aber in eine unglückliche 2:3-Niederlage einwilligen. Auch Meisterschafts-Mitfavorit Krofdorf konnte die SG lange Zeit ärgern. Doch erneut mussten sie beim 2:3 ohne Pluspunkte die Spielfläche verlassen.

Im dritten Match war die SG Iserlohn/Leeden dann aber perfekt aufeinander eingestellt. Tolle Spielzüge und eine kompakte Defensive brachten den ersten dreifachen Punktgewinn in dieser Saison (Endstand 3:1).

Am kommenden Wochenende geht es für die Nordrhein-Westfalen zur zweiten Spielrunde nach Kemnat (Landkreis Esslingen). In der baden-württembergischen Radball-Metropole stehen die Partien gegen die SG Denkendorf/Kemnat, Ailingen und Reichenbach im Spielplan.