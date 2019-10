Vor Gastspiel des VfL Osnabrück: Bei Hannover 96 sind die Nerven angespannt

Doch Mirko Slomka ist bei 96 weiter im Amt – dank eines überzeugenden 2:0-Auswärtssiegs in Dresden. Dennoch steht der 52-Jährige stark unter Druck. Im Heimspiel gegen den Aufsteiger sind drei Punkte fest eingeplant. Sollte daraus nichts werden, wird die Luft für Slomka wieder dünn. Was die Situation nicht leichter macht: Auf die starke Vorstellung bei Dynamo folgte in der Länderspielpause prompt die Ernüchterung. Gegen den in der Tabelle bereits mit sieben Punkten Vorsprung enteilten Ligakonkurrenten Arminia Bielefeld setzte es im Eilenriedestadion eine verdiente 1:2-Testspiel-Niederlage.

Wer auf Hannoveraner Seite also gehofft hatte, die Mannschaft hätte in Dresden den sprichwörtlichen Bock umgestoßen, sah sich eines Besseren belehrt. Die Aufbruchstimmung, die die erfolgreiche Dienstreise in die sächsische Landeshauptstadt hinterlassen hatte, war dahin. Das Spiel gegen den nicht einmal in Bestbesetzung angereisten Aufstiegsaspiranten hatte deutlich gezeigt, dass der Abstand nach oben für den Tabellenelften größer ist, als es sieben Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz ausdrücken. Zunehmend setzt sich in Hannover die Erkenntnis durch, dass es aktuell nicht bloß an Punkten fehlt, sondern vor allem an Qualität.

Das Match gegen den Tabellennachbarn Osnabrück – manche mögen von einem „Niedersachsen-Derby“ sprechen, doch dieser Begriff ist zumindest in Hannover ausschließlich für Spiele gegen den Erzrivalen Eintracht Braunschweig reserviert – dürfte somit erneut zum Endspiel für den Trainer der „Roten“ werden. Eine Niederlage oder auch ein Remis wären einfach zu wenig für 96. Nur mit einem möglichst deutlichen Heimsieg gegen den VfL können die Hannoveraner doch noch nach oben schielen.

Das Saisonziel war von den Verantwortlichen allerdings schon zu Beginn der Saison nur sehr zögerlich mit „Wiederaufstieg“ benannt worden. Martin Kind , bei 96 zwar nicht mehr Vereinspräsident, aber als Geschäftsführer und größter privater Gesellschafter der Profi-Abteilung nach wie vor das Maß aller Dinge, bezeichnete die sofortige Rückkehr ins Oberhaus in der Sommerpause lediglich als „wünschenswert“. Nach dem Abstieg 2016 hatte er den Wiederaufstieg noch für „alternativlos“ erklärt und viel Geld für eine konkurrenzfähige Mannschaft in die Hand genommen – letztlich erfolgreich.

Nach dem erneuten Abstieg aber hat der Unternehmer den Geldhahn zugedreht und die finanzielle Konsolidierung von 96 in den Mittelpunkt des Handelns gestellt. Der Verkauf von Leistungsträgern spülte rund 24 Millionen Euro in die Kassen, von denen Kind aber lediglich knapp 4 Millionen reinvestierte – darunter rund 750 000 Euro für Torhüter Ron-Robert Zieler, der mit Michael Esser zum Entsetzen vieler Fans ausgerechnet den 96-Profi auf die Bank verdrängte, der sich den erneuten Bundesliga-Abstieg am wenigsten ankreiden lassen muss. Das Transferplus von gut 20 Millionen Euro wurde zum Stopfen von Finanzlöchern verwendet oder landete auf dem Festgeldkonto.

Statt zu investieren, setzte Kind auf Leihspieler wie Cedric Teuchert von Schalke 04 und die zuletzt vereinslosen – und somit ablösefreien – Dennis Aogo und Marc Stendera. Zumindest Teuchert und Stendera unterstrichen mit guten Leistungen bereits, dass Kinds Sparfuchs-Strategie angesichts eines derzeit chronisch überhitzten Transfermarkts nicht unbedingt falsch sein muss. Aber um sich ernsthaft mit Konkurrenten wie dem HSV, dem VfB Stuttgart oder eben Arminia Bielefeld um den Aufstieg zu duellieren, reicht es für 96 derzeit eben nicht.

Obwohl Hannover in dieser Saison nicht so stark ist, wie es manche von einem namhaften Absteiger erwartet hätten, wird es für den Liganeuling aus Osnabrück gewiss nicht leicht. Zumal Slomkas Team fast in Bestbesetzung auflaufen kann. Verzichten muss der 51-Jährige am Sonntag voraussichtlich lediglich auf den Langzeitverletzten Sebastian Jung sowie auf Miiko Albornoz (Gelb-Rot in Dresden), während Flügelflitzer Linton Maina nach einem längeren Ausfall gegen den VfL möglicherweise sein Comeback feiert. Auch Innenverteidiger Felipe wird wohl wieder fit sein.