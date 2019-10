Mozartstraße, Sudenfelder Straße bis Diestelbreede: 13.50 Uhr, 14.10 Uhr, 14.20 Uhr jeweils kurzzeitige Sperrung für rund fünf Minuten während der Starts.Leharstraße: 9 Uhr bis 19 Uhr gesperrt. Für Anlieger wird die Zu- und Abfahrt eingeschränkt möglich sein. Soweit möglich bitte bereits am Freitag auf Parkmöglichkeiten am Schrägweg oder am Stadion ausweichen.Sudenfelder Straße/Einmündung Grenzweg: 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr kurzzeitige Einschränkungen möglich; Posten leiten die querenden Läufer Richtung Mozartstraße.Allgemein:Die Teilnehmer werden aufgefordert, keine Zufahrten zuzuparken und die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge freizuhalten.Der Veranstalter ist bemüht, die Einschränkungen wie in den Vorjahren so gering wie möglich zu halten und bedankt sich für das Verständnis der Anlieger.